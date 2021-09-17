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Arap harfleri artık yargı kararlarında!

Sevgili okurlarım, bu memlekette her gün neler oluyor neler!.. Bazılarını ruhumuz bile duymuyor.

Dün sabah gazeteleri okurken karşıma çok ilginç bir olay daha çıktı.

Arap harfleriyle yazılan ve resmi ilan olarak gazetelerde yayınlanan bir mahkeme kararı!

Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi tarafından hazırlanıp Basın İlan Kurumu'na, oradan da yayınlanması için gazetelere servis edilen bir resmi ilan.

Sizler de aldığınız gazetelerde resmi ilanları ister istemez her gün görürsünüz.

Ama böylesine şimdiye kadar hiç tanık olmamıştık.

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Kararın konusu çok sıradan bir boşanma davası.

Kocası Ahmet Kurtoğlu, Türk uyruklu olmayan karısı hakkında geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmış. Ancak kadın adresinde bulunamadığı için kendisine tebligat yapılamıyormuş.

Amal isimli kadının hangi ülke vatandaşı olduğu belli değil.

Suriyeli, Iraklı, Afgan olabilir. Belli ki sığınmacı olarak yolu Türkiye'ye düşmüş ve burada evlenmiş.

Mahkeme kararında kadının soyadı bile yer almıyor. Parantez içinde (Kahloul) diye geçiyor.

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Türk mahkemelerinde yabancı uyruklular tarafından, ya da onlar hakkında açılmış binlerce dava var…

Ve şimdi bu mahkeme kararında görüldüğü gibi çok tehlikeli bir yol açılmak isteniyor.

Arapça harflerle çıkarılan arama ilanı!

Davalı olan bu kadın belli ki uzun yıllardan bu yana Türkiye'de yaşamış… Ama herhalde Türkçe öğrenmesi mümkün olmamış!..

Ve Kırıkkale'deki mahkeme işi gücü bırakmış, kadın okuyup anlasın diye tebligatını Arapça harflerle yapıyor!

Kabul edilemez bir durum.

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Bunun adı taaa 1928 yılında yapılan Harf Devrimi'ni hiçe saymaktır.

Devrim yasalarına saygısızlık etmektir.

Davada taraflardan herhangi birinin Türkçe bilmiyor, ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir.

Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın.

Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var, ne de yargının geleneklerinde…

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Günümüz iktidarının bu konudaki tutumu belli!

Bunlar bütün öteki devrimlerimiz gibi Harf Devrimi'ne de şiddetle karşıdır.

Bu sakızı ağızlarında sürekli çiğnerler, “Harf Devrimi ile birlikte milleti bir günde cahil bıraktılar” gibi safsataları piyasaya sürmeye kalkışırlar.

Şimdi ortaya bir Kırıkkale mahkemesi çıkıyor, sıradan bir boşanma davası konusunda Arapça harfler kullanıyor ve bunun gazetelerde çıkmasını sağlıyor.

Üstelik bir kamu kuruluşu olan Basın İlan Kurumu da kendisine ulaşan bu Arapça ilan taslağını gazetelere servis edip sayfalarında kullanılmasını sağlıyor.

Bu gibi işler hep yavaş yavaş başlatılır.

Önce ilk denemeyi yaparlar, bakarlar ki toplumdan tepki gelmiyor, sonrasını yavaş yavaş, alıştıra alıştıra getirirler.

Daha neler göreceğiz bakalım!