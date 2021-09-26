Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kuntz, Almanya’nın geleceğini yönetti

26 Haziran1996… Wembley Stadı, Londra… İngiltere ve Almanya, finale yükselebilmek için mücadele ediyorlar. İngiltere çok iyi başlamıştı maça… Üçüncü dakikada, Shearer golü attı. 70 bin İngiliz ayağa kalkmıştı. 16'ıncı dakikada, sahneye Stefan Kuntz çıktı… Attığı golle, Almanya beraberliği yakalamıştı. Maç uzadı ve penaltılara gitti. Kuntz, sondan bir önceki penaltıyı kaçırmadı. Möller ile Almanya finale yükseldi ve şampiyon oldu. Büyük maçların önemli oyuncusuydu Stefan Kuntz… Mesela, 170 maça çıktığı Kaiserslautern takımında 75 gol atmıştı. Asistleri hep klas oldu.

Beşiktaş'ta oynarken, onun çok maçını anlattım. 30 maçta 9 gol attı. Disiplini ve saha içi birleştiriciliği ile hep dikkatimi çekmişti. Yaptığım röportajlarda, hep oyunun taktik yönünü yorumluyordu. Hakemler ve rakipler hakkında hiç yorum yapmazdı. 2000 yılında, Neunkirchen takımında teknik direktörlüğe başladı. Almanya Futbol Federasyonu, onun gibi değerli bir spor insanıyla çalışmak istiyordu.

2016 yılında, Almanya U21 takımının başına getirildi. Bu görevdeyken, Almanya'yı iki kez Avrupa Şampiyonu yaptı. Ona, geleceğin Alman Milli Takımı teknik direktörü olarak bakılıyordu. Gelenek böyledir Alman Milli Takımı'nda… Alman Futbol Federasyonu, tercihini Hans Flick'den yana kullandı. Kuntz, Olimpiyat Milli Takımı'nın başına getirildi. Kırıldığını söylüyorlar. Şimdi, bizim teknik direktörümüz oldu. Bakalım, meşhur Alman sistemi, bize iyi gelecek mi? Göreceğiz…