10 numara galibiyet

Beşiktaş, Başakşehir'e karşı her zamanki gibi Sergen Hoca'nın futbol felsefesi olan hücum ve kazanma anlayışıyla sahaya çıktı.

Yalçın, hücum futbolu anlamında Şenol Hoca'nın felsefesini aynen devam ettiriyor. Bu da Beşiktaş açısından çok büyük bir kazanım. Başakşehir ise rakibinin hücumuna karşı katı defansla sahaya çıkıp önce yemeyip kontratakla gol bulursam bulayım taktiğiyle sahadaydı.

Türkiye’de çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz, kişilik ve teknik direktör olarak mükemmel bazı arkadaşlarımız (Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman) önce savunma yapmayı hedefliyorlar. Hücum ise onlar için ise B planı halinde. Şenol Güneş, Fatih Terim, Sergen Yalçın ve yeni nesilden Çağdaş Atan gibi hocalar için ise öncelik hücum futbolu, savunma ise B planda. Bu yüzden Sergen Hoca'nın takımı da hücum futboluyla hem herkesin takdirini kazanıyor hem de iyi sonuçlar alıyor.

TARİHİN EN KÖTÜ 10 NUMARASI OLABİLİR

Beşiktaş’ın hücum hattı kusursuzdu. Adem Ljajic ise Türk futbol tarihinin en kötü 10 numarası olabilir. Bu kadar güçsüz, verimsiz ve sonuca katkı sağlamayan bir mevkidaşı daha önce gelmedi. Biz 10 numara olarak hocası Sergen Yalçın'ı gördük. Mesela Hagi'yi, Alex'i gördük. Bizim dönemden Oğuz unutulur mu mesela? Şu anda çok başarılı bir hoca olan Ünal Hoca efsane değil miydi? Ljajic bu anlamda çok aşağıda ama yine de Beşiktaş sorunları bir şekilde aşıyor.