Duygu yok akıl var

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda bir deplasman engelini daha aştı. Beşiktaş diğer müsabakalarla kıyasladığımız zaman oyun ve performans olarak istenilen düzeyde olmasa bile yetenekli, özel ve yaratıcı oyuncularıyla sonuca gitti.

Başarıdaki nedenlere bakacak olursak:

1- Ahmet Nur Çebi geldiği günden bu zamana kadar çok olgun, güven veren, ekonomik tüm sorunları çözen, verdiği sözü tutan bir yönetim anlayışıyla kulübü yönetmekte ve Sergen Hoca'ya bu güveni vermekte. ;

2- Sergen Hoca uygulamış olduğu taktik ve sistemle, yaptığı rotasyonlarla, oyuncu değişiklikleriyle fark yaratıyor. Atiba gibi bir saha içi kaptanına sahip. Onun mücadele gücü ve profesyonellik anlayışı takım ruhu oluşmasında çok büyük katkılar sağladı. Beşiktaş orta sahası Atiba-Dorukhan ve oynadığı zaman Josef'le rakibe baskı yapıp oynamalarına müsaade etmediği gibi, rakibin kontrataklarını da kesip, tekrar akın başlatmalarını engelliyor bu da Beşiktaş'ın başarısındaki en önemli etken.

3- Sürekli yazıyoruz, Oğuzhan mevkiini sürekli kaybetmekte, çok kenarlara gitmekte. On numaranın hakkını vermek istiyorsan, al Talisca'nın, Alex'in kasetlerini seyret. Bak bakalım senin gibi dağınık, kontrolsüz, duygularıyla mı oynuyorlar, mevkii disiplinine sadık kalıp akıllarıyla mı oynuyorlar. Bir pozisyon doğru yerde bulundun, gol attın. Doğru yerde durursan çok gol atabilirsin çok da gol pası atabilirsin. Lütfen duygularınla değil aklınla oyna. Mevkii disiplinine sahip çık. 4-Ghezzal, Messivari bir gol attı. Birinci sınıf hareketleri ve asistleriyle takımını sırtlıyor, değerine değer katıyor. Oğuzhan ne kadar duygularıyla oynuyorsa Ghezzal o kadar aklıyla oynuyor. Neymiş futbolda duygu değil akıl varmış.