Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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İki santrfor lazım

KONYASPOR mağlubiyeti ile bir kez daha gördük ki Fenerbahçe bu oyuncularla 3-5-2 oynayamaz.

1- Sistemin tamamen değişmesi lazım. Oyuncuların özelliklerine göre sistem oluşturulmalı. Mesut 10 numara pozisyonunda lider oyuncu olmalı. Çünkü en yetenekli ve yaratıcı oyuncu. Hatırlayalım; Del Bosque, Beşiktaş'a geldiği zaman ‘Sergen benim oyun sistemime uymuyor' dedi.

En yetenekli oyuncusunu oynatmadı ve çok başarısız olarak ülkesine döndü. Ayrıca 3-5-2'de 5'linin sağı ve solu çok önemlidir. Ferdi ile Sangare ile bu sistemin oynanmayacağı kesin.

2- Futbolda artık en gelişmiş, en etkili taktiksel oyun kontratak. Konyaspor da kontra oynuyor. Fenerbahçe rakibe baskı kurduktan sonra Konyaspor çok hızlı çıktı. Fenerbahçe defansını üç kişi ile yakalıyor. Tisserand, Kim ve Szalai boş alanları rakibe bırakıyor. Szalai ve Tisserrand bu sistemde oynamaz. Kim tek başına mücadele veriyor fakat yeterli olmuyor.

3- Fenerbahçe'de santrafor yok. Pereira, Pelkas'ı alıyor, soktuğu Serdar takımı bir kişi eksik oynatıyor. Hiçbir özelliği olmayan bir oyuncu. Ben görüyorum Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığını ama hoca nasıl göremiyor, anlamak mümkün değil. Fenerbahçe'nin forvet hattı Valencia-Rossi-Ferdi olmaz. Bu futbolcularla forvet hattı oluşursa şampiyonluk çok zor.

4- Son sözüm Sayın Başkan Ali Koç'a: Maalesef yanlış transferlerin kurbanı. 11 milyona İrfan Can'ı almaktansa bir santrfor alınmalıymış. Bir tane santrfor da yetmez. Bir Vedat Muriqi de yetmez. Defans ile kaleci arasına derin ve delici koşu yapacak, Burak Yılmaz gibi bir

forvet almalı. Belki takım toparlar. Bizden söylemesi…