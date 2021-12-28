Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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İyi oynamak yetmiyor

Beşiktaş kongre üyelerini kutlamak lazım. Ahmet Nur Çebi gibi dürüst, ahlaklı ve takımını çok seven bir insanı başkan seçtikleri için. Sergen Hoca gittikten sonra herkes takımın dağılacağını düşünüyordu. Fakat başkanın vermiş olduğu güven, camianın sevgisi ve saygısı Beşiktaş'a yeni bir takım ruhu kazandırdı. Neler değişti:

1) Beşiktaş’ta Önder hocaya karşı çok büyük bir sevgi, saygı ve güven var. Onun oyuncu tercihlerine ve taktik disiplinine tam kapasiteyle uyarak ve oynayarak Konyaspor karşısında mükemmel performans ortaya koydu. Aslında galibiyeti hak etti. Fakat futbol böyle bir şey. Oyunu sen oynarsın, atamazsan bir gol yersin ve mağlup olursun.

2) Beşiktaş’ta çok önemli değişkenliklerden bir tanesi de orta sahada Pjanic ve Josef'in çok iyi oynayışı. Pjanic, mükemmel kontralar başlatıyor. Oyundaki üstünlüğün Beşiktaş'ta olmasını sağlıyor. Josef de Pjanic geldikten sonra daha çok ofansa katkı sağlamaya başladı.

3) Beşiktaş’ın etkili akınlarında çok daha fazla net pozisyon üretebilir, goller atabilir. Maalesef orada büyük bir sorun var. Oğuzhan'ın final paslarındaki başarısızlığı, top kaybetmesi, basit pas hataları ve çok güçsüz oluşu takımı olumsuz etkiliyor.