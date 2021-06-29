Kim yaparsa yapsın, Adana kazansın!

Geçenlerde Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Ergül Halisçelik ile uzun bir sohbet gerçekleştirdik.

Sohbetimizin konusu elbette, Adana, Adana'nın sorunları ve Büyükşehir Belediyesi idi.

Ergül Bey gerçekten Adana Büyükşehir Belediyesi için Başkan Zeydan Karalar için ve elbetteki Adana için büyük bir şanstır.

Bence Belediye'ye Zeydan Karalar'ın en büyük transferidir.

Eğer bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başta ödemeler dengesi olmak üzere bir mali disiplin sağlanmış, çalışanların maaşları tıkır tıkır işliyor ise elbetteki bunda sayın Zeydan Karalar'ın yol gösterici önderliğinin yanı sıra Dr. Ergül Halisçelik'in de büyük katkısı olduğunu bilenlerdenim.

Soyadının 15 temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'i hatırlatması yüzünden olsa gerek hep Halis Bey diyesim gelen Ergül Bey ile sohbetimizde ilk gündeme gelen konu potansiyelini kullanamayan Adana'nın yeniden canlanıp, eski parlak günlerine kavuşması için yapılan lobi çalışmaları oldu.

Tapu Kadastroyu Hatay'a, Karayolları'nın ardından Havaalanını şimdi de TCDD'yi Mersin'e kaptırdığımızı hatırlatan Halisçelik, Adana için bir şahlanış gerektiğini söyledi ve bunun için yaptıkları çalıştaylarla ilgili bilgiler verdi.

Belediye olarak Adana'nın potansiyelini canlandırması için başlatılan çabalar kapsamındaki çalıştayda kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturduklarını kaydeden Ergül Bey, ilk öncelikli amacın Adana'ya yönelik yatırımların artmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

Bu çalıştay'da belirlenen 11 projeden 6'sı üzerinde karar kılınmış ve projelerin tanıtılması, öne çıkartılmasına karar verilmiş.

Şimdiye kadar 2 çalıştay yapılmış, 3.süne ise dünyadan çeşitli ülkelerden fıon sağlayıcı kuruluşların temsilcileri Adana'ya gelecekmiş.

Bu yüzden Adana'da kamu ve özel sektörün, üniversitelerin, bürokrasinin, iş çevrelerinin birlikte hareket etmesi, aynı dili konuşmaları yabancı fon kuruluşları üzerinde çok etkili olacaktır.

Sohbetimizin diğer bir ağırlıklı konusu ise metro üzerine idi.

1.3 milyar liralık metro borcunun kambur gibi belediyenin üzerinde durduğu gerçeği inkar edilemez. Bu borç Adana Belediyesi'nin gelirlerinin her ay yüzde 50'sinin de kesilmesinin en önemli sebebi. 2010 yılından önceki borçlar kapatılmış olsa bu kesinti yüzde 10 oranında olacakmış ancak belediyenin halen 2010 yılından önceki borçları durduğu için kesinti miktarı yüksek düzeyde. Bu da herkesin bildiği gibi belediyenin hizmet üretmesini zora sokuyor.

Ergül Bey'in verdiği bilgilere göre, 530 milyon dolara mal olmuş metronun yolcu sayısı zamanında önce 600 bin sonra da 300 olarak belirlenmiş ama bu rakam sadece 30 bin olarak gerçekleşince kazanç da olmuyormuş.

Sistemi artıya çevirmek için ikinci hat çalışmalarının başladığını anlatıyor Ergül Bey,

Fizibilite raporlarını hazırladıklarını ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunduklarını kaydeden Genel sekreter, ikinci etap metroyu ortalama 270 milyon dolara mal olacak ve ortalama 150 bin civarında yolcu taşıyacak biçimde planlıyorlar.

Yolcu sayısını metro ikinci etabının Yeni Adliye, Hastane, Üniversite, Stadyum gibi yolcu sirkülasyonunun fazla olacağı güzergahlara gidecek olması nedeniyle artacağı düşünülüyor.

“Maliyet ve yolcu sayısını baz aldığımızda ortalama 9 yılda, en kötü senaryo ile de 15 yılda amorti edeceğimizi öngörüyoruz” diyen Dr.Halisçelik, burada tüm Adanalıları adeta bir seferberliğe davet ediyor.

Adana'nın en önemli iki sorununun istihdam ve ulaşım olduğunun altını çizen Halisçelik, “Burada parti ayrımı gözetmeksizin Adana'nın tüm değerlerini, tüm etkililerini, tüm STK'larını, tüm siyasi partilerini, kısaca tüm Adana'yı harekete geçirmeliyiz. Bu Adana'nın meselesidir. Elbetteki hala metro borcunun sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bakanlık tarafından üstlenilmesini bekliyoruz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın sözü vardı. Bu konu siyaset üstü olmalı. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve raporlarını, gerekli izin başvurularını ilgili diğer kurumlarla birlikte sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderdik. Adana olarak nefesimizi tuttuk sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylarını bekliyoruz” diyor.

Tüm STK'larla çok iyi işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Ergül Bey, Adana Valisi Süleyman Elban'ın ise hem idareciliği, hem de yerel yönetim konularında uzmanlık tecrübesi ile Adana için bir şans olduğunu kaydediyor.

Demek ki Adana için bürokrasi, üniversite, STK destekleri dört dörtlük tamam.

Bir tek iktidarın siyasi kanadının desteğinin eksiği var anlaşılan.

Evet, Ergül Halisçelik'le sohbetimizin ana başlıkları bunlar oldu.

Özellikle metro konusu çok acil çözülmesi gereken bir konu.

Gerçekten de şu metronun borcu Adana'nın sırtında kambul olmaktan kurtarılmalı.

Burada sayın Halisçelik'in de söylediği gibi siyaseti bir tarafa bırakarak tüm Adana milletvekillerinin ortak paydada buluşmaları gerekiyor.

İktidar partisine de burada çok iş düşüyor.

Nasıl ki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımının Bakanlık tarafından üstlenilmesinde gereken çabayı gösterdilerse aynı şekilde metro borcunun devralınması konusunda da gerekli çabayı göstermeliler.

Meseleyi Zeydan Karalar'ı başarısız göstermek değil, kendi başarılarını ön plana çıkarmak noktasında da kullanabilirler. “Bakın biz belediye yönetiminde olmadığımız halde neler yapıyoruz, bir de belediyeyi yönetsek neler neler yaparız, Adana'yı uçururuz” mesajı da verebilirler.

Buna kimsenin itirazı olmaz.

Buradan çıkartılacak payeler yine kendilerinin olsun.

Yeter ki kazanan Adana olsun!…