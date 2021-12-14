1923-1938 çömez devlet öyle mi?
14Ahmet Özgür Türen'in “Atatürk'ün ülkesine sığınanlar” adlı eseri şu dönem de akın akın başka ülkelere giden gençlerimizin denk geldikleri döneme atıfta bulunurcasına bize cumhuriyetin ilk yıllarını anlatıyor. O dönemde yurda gelen bilim adamları, Atatürk'ün ne kadar çağının ötesinde bir lider olduğunu gösteriyor bize.
“Alfred Kantorowicz,
Philipp Schwartz
Hans Reichenbach
Walther Kranz
Von Aster
Albert Eckstein
Zuckmayer,
Holzmeister
Carl Ebert
Paul Hindemith
Dessauer
Rudolf Nissen
Erich Frank
Von Hippel
Von Mises
Fritz Arndt
Finlay Freundlich
Freundlich
Dessaur
Kessler
Kantorowicz
Igersheimer
Ernst Hirsch
Bruno Taut
Curt Kosswig
Fritz Baade
Clemens Bosch
Kimdi bu insanlar?
Hitler’in iktidara gelmesinden sonra
Toplama kampına gönderilen
yüzlerce bilim insanından bazıları…
Kampta ölüme terk edilmişlerdi.
Sonra bir gün.
‘Serbestsiniz' dediler, ülkeyi terk ediyorsunuz.
Şaşırdılar, anlamadılar.
Ne olmuştu?
Bu bir mucizeydi.
Aslında mucize değildi…
İşin arkasında bir isim vardı.
Mustafa Kemal Atatürk.
Çünkü bu isimlerin hepsi
kendi alanlarında çok büyük isimlerdi…
O sırada Türkiye'de sadece bir üniversite vardı.
Milli Eğitim Bakanı
Reşit Galip Almanya ile anlaşma imzaladı.
Tarih 6 Temmuz 1933'dü…
Hans Reichenbach matematiksel mantığı,
Walther Kranz filoloji, Latince ve Yunanca'yı
Von Aster felsefe tarihini
Albert Eckstein çocuk sağlığını
Zuckmayer müziği
Holzmeister mimariyi
Carl Ebert ve Paul Hindemith klasik müzik, opera ve baleyi
Dessauer ve Erich Frank, doktorluğu ve fizik tedaviyi
Fritz Arndt kimyayı
Von Mises istatistiği
Freundlich astronomiyi
Kantorowicz diş hekimliğini
Igersheimer göz hastalıklarını,
Ernst Hirsch hukuk ve kütüphaneciliği
Bruno Taut modern mimariyi,
Zoolog Curt Kosswig Manyas Kuş Cennetini,
Fritz Baade, Kırşehir’deki şifalı suları ve akik taşını…
Türkiye'de yaşadılar ve
eğitimler verdiler.
Yüzlerce, binlerce genci eğittiler.
150 bilim adamını Hitler zulmünden kurtarmıştı.
Çünkü bu isimlerin hepsi kendi alanlarında dünyanın en büyük bilim adamları idi.
Aslında mucize değildi…
İşin arkasında bir isim vardı.
“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”
SON SÖZ: ATAM, SENİ UNUTTUĞUMUZU SANMA, ZAMAN ALIŞMAYI ÖĞRETİR BELKİ; AMA UNUTMAYI ASLA ! RAMİZ DAYI