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1923-1938 çömez devlet öyle mi?

14Ahmet Özgür Türen'in “Atatürk'ün ülkesine sığınanlar” adlı eseri şu dönem de akın akın başka ülkelere giden gençlerimizin denk geldikleri döneme atıfta bulunurcasına bize cumhuriyetin ilk yıllarını anlatıyor. O dönemde yurda gelen bilim adamları, Atatürk'ün ne kadar çağının ötesinde bir lider olduğunu gösteriyor bize.

“Alfred Kantorowicz,

Philipp Schwartz

Hans Reichenbach

Walther Kranz

Von Aster

Albert Eckstein

Zuckmayer,

Holzmeister

Carl Ebert

Paul Hindemith

Dessauer

Rudolf Nissen

Erich Frank

Von Hippel

Von Mises

Fritz Arndt

Finlay Freundlich

Freundlich

Dessaur

Kessler

Kantorowicz

Igersheimer

Ernst Hirsch

Bruno Taut

Curt Kosswig

Fritz Baade

Clemens Bosch

Kimdi bu insanlar?

Hitler’in iktidara gelmesinden sonra

Toplama kampına gönderilen

yüzlerce bilim insanından bazıları…

Kampta ölüme terk edilmişlerdi.

Sonra bir gün.

‘Serbestsiniz' dediler, ülkeyi terk ediyorsunuz.

Şaşırdılar, anlamadılar.

Ne olmuştu?

Bu bir mucizeydi.

Aslında mucize değildi…

İşin arkasında bir isim vardı.

Mustafa Kemal Atatürk.

Çünkü bu isimlerin hepsi

kendi alanlarında çok büyük isimlerdi…

O sırada Türkiye'de sadece bir üniversite vardı.

Milli Eğitim Bakanı

Reşit Galip Almanya ile anlaşma imzaladı.

Tarih 6 Temmuz 1933'dü…

Hans Reichenbach matematiksel mantığı,

Walther Kranz filoloji, Latince ve Yunanca'yı

Von Aster felsefe tarihini

Albert Eckstein çocuk sağlığını

Zuckmayer müziği

Holzmeister mimariyi

Carl Ebert ve Paul Hindemith klasik müzik, opera ve baleyi

Dessauer ve Erich Frank, doktorluğu ve fizik tedaviyi

Fritz Arndt kimyayı

Von Mises istatistiği

Freundlich astronomiyi

Kantorowicz diş hekimliğini

Igersheimer göz hastalıklarını,

Ernst Hirsch hukuk ve kütüphaneciliği

Bruno Taut modern mimariyi,

Zoolog Curt Kosswig Manyas Kuş Cennetini,

Fritz Baade, Kırşehir’deki şifalı suları ve akik taşını…

Türkiye'de yaşadılar ve

eğitimler verdiler.

Yüzlerce, binlerce genci eğittiler.

150 bilim adamını Hitler zulmünden kurtarmıştı.

Çünkü bu isimlerin hepsi kendi alanlarında dünyanın en büyük bilim adamları idi.

Aslında mucize değildi…

İşin arkasında bir isim vardı.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”



SON SÖZ: ATAM, SENİ UNUTTUĞUMUZU SANMA, ZAMAN ALIŞMAYI ÖĞRETİR BELKİ; AMA UNUTMAYI ASLA ! RAMİZ DAYI