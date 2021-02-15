Ağlamıyorum gözüme yandaş kaçtı!

Sabah'ta çalışan Dilek Güngör hanımefendi beni köşesinde bir, iki kere karalamıştı. Ciddiye almasam da “acaba grubun hedefinde bu sefer kim var” diye bakarım ara sıra…

İnanın gözlerim yaşardı. Meğer ortak düşüncelerimiz varmış. Şok oldum! Böyle zulüm olur mu gözünü seveyim… Adımı sorsan söyleyemem yemin ederim. Resmen titredim!

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) bahsetmiş. Bildiğiniz gibi başkanı AKP'nin neferi… Sabah'ta eleştirinin hedefi… Nasıl yani?

Hayır hayır ağlamıyorum… Bu gözyaşı mı? Değil, gözüme bir şey kaçmış olmalı…

TOBB, salgın nedeniyle kapanma noktasına gelen işyerlerinin aidatlarını silecekleri yerde 2021 yılı başında resmi enflasyon oranının da üstünde zam yaptılar. Ondan bahsediyor. Firma aidatını ödeyemedi mi? Hop icraya… Onu anlatıyor.

Salgın nedeniyle lokanta ve seyyar yemek hizmeti veren 1.733 firma kapısına kilit vurmuş… TOBB hâlâ zorunlu aidatlara zam yapma, ödenmiyorsa erteleme derdinde…

Gerçekleri dile getirmesi güzel de… Sebebi neydi ki? Alışmamışım tabii… Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na yol gözüktü belli ki…

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Arkasından bir yazı daha… Yandaş yandaşı yazıyorsa boşa yazmaz. Başkan, sen de ufak ufak vedalaşmaya başla…

Hele ikinci yazısında… “Düşünsenize, kayıtlı 1 milyon 300 bin üyeden yılda ortalama 1.000 TL bile alınsa ki bu rakamlar sanayicilerde çok daha fazla… 1.3 milyar lira eder. İyi para… Peki, ne yapılıyor bu parayla?” diye sordu… Vurdu gol oldu!

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Dilek yazsın, ben imzamı atayım yayınlayayım. Öylesine bir yazı… “Üye aidatlarını, belge alındığında kesilen haraçları bankaya götürüp faize koyuyorlar” cümlesi kendimden aldı beni… Kime “haraç topluyor” denirdi?

TOBB'a bağlı odaların üyeleriyle rekabet eden şirketler kurduğunu hatta boğaz manzaralı restoranından bahsediyor. “Huzur hakkı” adı altında götürülen paralar da yazıya eşlik ediyor.

Bir dilek tuttum. TOBB yönetimi değişmeli… Ülkeye zarar verir hale geldi. İşyerlerine icra yollamanın başka açıklaması yok ki!

Utanacak yönetici aranıyor!

Anadolu Ajansı'nda “Esnaf kan ağlıyor” haberi gördüm. Başta kafe ve restoranlar olmak üzere iflasın eşiğine gelen işletmelerin yaşadığı zorlukları anlatan bir yazı… İşin foyası, olayın Almanya'da vuku bulması…

Esnafın Türkiye'de yaşadıklarını anlatacak yürek yok ki! Zira bu işi yapabilmek için yüreğe de ihtiyaç yok. Biraz haysiyet yeterli sanki…

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Diğer taraftan, “limon sat onurunla yaşa” da diyemiyorum. Türkiye'nin gerçek durumunu haber yapsa kapıya konur o anda… Nereden iş bulacak? Limon satmak istese kime satacak bu havada?

İşsiz dolaşacak aylarca… Zaten üç kuruş maaş alıyor. Kahramanlık yapayım derken aç kalacak. Muhtemelen kimse umursamayacak. Onun yerine istenilen haberi yapacak partili biri anında işe alınacak.

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İstedikleri her haberi yap güzel kardeşim… “Ekonomimizi kıskanıyorlar” da yaz, “Saray çöpe giden yemekleri organik gübreye dönüştürüp doğaya katkı sunuyor” da… Al maaşını aç bırakma çocuklarını… Sana bu haberi yaptıran yöneticilerin utansın “utanılacak yüzleri” kalmışsa…

Önce süt sağ, sonra uzay madenciliğine başla!

İhtiyaç hiyerarşisine göre uzaya gitmeden önce vatandaşın rahatça marketlerden süt alacak gelire ulaştırmamız gerektiğini bilmiyor olabilirler mi?

Yandaşın kanalında oturup Türkiye'nin uzay madenciliğini ciddi ciddi tartışmak, insanları ahmak yerine koymak değil mi?

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O zaman ben de katılayım, değerli profesörlerimizin akıl yürütmelerine ortak olayım. Bu satırları okuyan hiç kimse bunun gerçekleştiğini görecek kadar yaşamayacak. Nitekim hiçbir marjinal fayda da sağlamayacak.

Milyarlarca doları bu işe yatırıp meteorlardan demir, bakır çıkarıp getirmek hiç akıl kârı değil… Nitekim altın getirseniz bile işe yaramaz. Altın dünyada az bulunduğu için değerli… Fazlalaşırsa kaça düşer ederi?

Çölde susuzluktan kırılan bir insana; “Bir avuç elmas mı yoksa bakkalda 3 liraya satılan bir şişe su mu” diye sorsanız, vereceği cevabı tahmin edebilirsiniz. Su yaşamsal önceliktir. Oysa normal şartlarda hiçbir yaşamsal değeri olmayan elmas, nadir bulunduğu için kıymet görmektedir. Siz dünya dışından maden getirirseniz çoğalacağı için değeri düşecek ve maliyetini karşılamayacaktır.

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Geçtiğimiz 19 yıl boyunca buna benzer vaatlerle kandırılan insanlarımız elbet buna da bir kaç hafta itibar gösterecektir. Sonrasında gündem değiştirecek yeni havucu bekleyecektir.

Sen, okul müfredatından evrim teorisini çıkarmış, ülkedeki tüm gençleri tek tip imam-hatip yapmayı amaçlayan bir ülkesin… Gerekli vizyona sahip değilsin…

Önce güneşe göre yaz-kış saatini doğru dürüst ayarla sonra gidersin meteora…