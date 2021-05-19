Çakma destek mi memnun edecek?

Tamam diyorum kendi kendime, bu sefer olumlu tarafından bakacağım… Yok, ama fırsat vermiyorlar ki… En azından sorun görülmüş ki destek olmaya karar verilmiş. İyi güzel de malzeme bu olunca desteğin çapı yetersiz kalıyor. Tıpkı eski Türk filmleri gibi… Al bu parayı bırak kızımın peşini… Daha fazla eleştirme yönetimi… Tam 14 ay sonra esnafa destek paketi… Biraz gecikmedi mi? Hani ölüm döşeğindeki insana; “ölmeyeceksin yine eskisi gibi coşup eğleneceğiz” derler de, dakikası dolmadan mevta olur ya, o hesap…

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Ekonomik krizde limon gibi sıkılan esnafa 4.6 milyar liralık hibe açıklandı. Üzerine basa basa “tek seferlik” olacağını söylemeyi de unutmadı. Ne oldu? Kısıtlamalar bitti mi?

Peki, ne yapacağız ekonomik zorluklar nedeniyle intihar edenleri? Sadece son 4 ayda 434 esnaf hayatını sona erdirdi. Sadece 2020 yılında 100 bin esnaf kepenk indirdi. Kapattı gitti. Nasıl yaşıyorlar şimdi? Bu yıl ilk 4 ayda kapanan esnaf sayısı 29 binin üzeri… Başkanlık sistemi hız demekti. Müteahhitlere omuz vermek için paraya kıyamadılar ki! Destek kararı alana kadar çoğu için iş işten geçti.

Verdikleri hibe de tavuk yemler gibi… Tutarı ancak buluyor 550 milyon doları… Sarayın bir yıllık giderinden daha azı… Hiç kıyaslamayalım geçiş garantisi verilen 3-5 milyar dolarlık köprülere ödenen paraları… Yahu Meclis'e “turizm torbası” sunuldu… İçinden Kanal İstanbul'a “yat limanları” yapılması için arsa tahsisleri çıktı… Ötesi var mı? Haliyle esnafa bu kadar kaldı! Hâlbuki samimi bir plan program uygulasalardı… Kongreler için salonları lebalep doldururken birazcık utansalardı… Emin olun bugün durum çok farklıydı… İngiltere, Avrupa, Rusya ve hatta Arabistan mevcut durumuyla Türkiye'ye turist yollamayacaklarını açıkladı. Lebalebin halka faturası 20 milyar dolar civarı… Verilen hibenin 40 katı…

Hâlâ,“Her yere ayak basacağız ve açığımızı yeni pazarlarla kapatacağız” diye hayal satıyorlar. Mevzu senin her yere ayak basman değil, turistin Türkiye'ye ayak basması, para harcaması… Sorun orada ama basmıyor ki! Turizm için mayıs sonrası maçın uzatmaları gibidir. Hemen hemen sonuç bellidir… Bugün turizmcilerin durumu esnaftan beterdir… Kredi ödemesini erteleme yaraya merhem bile değildir!

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Hadi arayışta olan bir turisti ele alalım. Araştırıyor ki Türkiye turları sudan ucuz… İspanya, İtalya'nın yanında neredeyse bedava… Tesisler, doğa on numara… Peki, neden bu kadar ucuz? Şöyle bir göz gezdirip araştırıyorlar, ülkenin tadı çoktan kaçmış. Aynı otelde kalacağı diğer turistler kontrol bile edilmeden buyur ediliyorlar. En azından yemek yerken onlarla oturacaklar. Orta hallisi ucuza eğlenme derdinde, eğlence yok! Doğa, deniz de bir yere kadar… Virüslü Türkiye'de ne işi var? Bu ucube sistemle gelmeye niyeti olan bile kaçar!

Turizmci kardeşim yönetim senden haz etmiyor ama sana mecbur… Tıpkı alkol gibi… Ellerinden gelse tamamen yasaklayacaklar ama paraya ihtiyaçları var.