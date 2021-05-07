Katar’ı kıskanacağım aklıma gelmezdi!

Bırakın şimdi Merkez Bankası'nı, dövizi, faizi… Katar'a imreneceğim hiç aklıma gelmezdi. Ne hale gelmişsek, mutlak monarşiyle yönetilen Katar'ın adaletine gıpta ediyorum.

Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Shareef Al Emadi'nin soruşturmanın bir parçası olarak tutuklanmasını emretti. Zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması gerekçesiyle…

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Bildiğin kabile devleti ve bizim fersah fersah önümüzde olan adaleti… İnsan çok üzülüyor be görünce ülkenin geldiği yeri…

Bizde benzer olay Ticaret Bakanlığı'nda 2 hafta önce gündeme geldi. Çarşaf çarşaf belgelerle görevi kötüye kullandığı ve yüklü menfaat elde ettiği iddialar arasındaydı. Soruşturma bile açılmadı! Teşekkür edilip görevden alındı!

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Reza Zarrab'ın, dönemin bakanları Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler'e rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Meclis bu rüşvetin araştırılmasını AKP'nin oylarıyla reddetti!

Bize göre o rüşvet değildi! İyi de para nereye ve kime gitti?

Reza Zarrab Amerika'da bizzat isim vererek tek tek anlattı. Şema çizdi, para akışını gösterdi. Araştırma önergesi tekrar AKP oylarıyla reddedildi! Sahi Meclis bugüne kadar hangi yolsuzluğu araştırmayı kabul etti?

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Üstüne kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttıklarını açıkladı! Şaşırdık mı?

Türkiye'de en büyük rezaletin raf ömrü taş çatlasa bir aydır… Sonrasında unutulur. Alışılır. Eskimeye yüz tutar ve kapanır. Hatta suçu ortaya çıkartan suçlanır!

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Bunları bilmeyen var mı? Yok! Esas Katar Maliye Bakanı bizimkilerle işi pişirmişse çok acayip olmaz mı? Sonuçta ülke ekonomisi bir anlamda Katar'ın paralarıyla dönüyor.

Merkez Bankası rezervlerinde swap ile yani Türk Lirası, Katar Riyali değiş tokuş işlem miktarı 15 milyar dolar… Bir kızdırırsak swap yapmazlarsa, maazallah ekonomi takla atar.

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Paraları ne işe yarıyor derseniz, makyajlamaya… Muhtemelen yatıyordur kasada paşa paşa… Bizim Katar Riyali ile borcumuz mu var? Ya da Katar Riyali dünyada rağbet gören bir para birimi mi? Hiçbiri… Sadece güzel görünecek bizim Merkez Bankası'nın rezervleri…

Yine de emin olamıyor insan… Sıkışınca 128 milyar doları satan… Katar parası falan tanımaz, çek gibi kırdırır piyasada… Onu da halleder ortamını bulunca…

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Katar'ın Türk Lirası'na ihtiyacı var mı? Yok! O zaman esas soru biz “Katar'a ne veriyoruz?” olmalı… Kanal İstanbul'dan başlayıp Karadeniz yaylalarına kadar saysan yine bitmez… Zira milyarlarca dolarlık Tank Palet fabrikasını bedavaya verdik.

İçimizdeki Katar aşkı bir başka… “En güzeli Katarlılara seçme ve seçilme hakkı verelim, bu işi huzur içinde çözelim” diyeceğim ama… Adaleti bu halde olan ülkenin vatandaşı olmak isterler mi acaba?