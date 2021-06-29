Şehir hastaneleri hayali Danimarka’ya satıldı!

Gel vatandaş gel… Yerli ve milli… Yok böylesi… Dünya kıskanıyor bizi… Sonunda gerçekleştirdim hayalimi… Sloganlarıyla açılan şehir hastanelerinden beşi Danimarkalılara satılıp, devir işlemi yapıldı. Haliyle artık dünya bizi değil, Danimarkalıları kıskanmalı…

Satan yerli şirket parasını çıkardı, kârını da aldı. Zira zarar etmesi söz konusu bile değildi. Baktı ekonominin tadı kaçmaya başladı.

“Söke söke ödeyeceksiniz-Hayır ödemeyeceğiz” tartışmaları ayyuka çıktı. En temizini yaptı. Ellerini yıkadı. Zira bu satış sadece başlangıçtı… Hep birlikte göreceğiz devamını…

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Nitekim aynı firma aldığı emir doğrultusunda Atatürk Havalimanı'nın milyarlarca dolarlık iki pistini piç edip üzerine beton döküp sıfırdan hastane yaptı. Söylendiğine göre hastaneyi “hayır için” yaptı. Kim niye bedava hastane yapsın ki? Zira bu hastane havalimanı pistlerini kırmak ve kullanılmaz hale getirmek için planlanmıştı. En çok onlar seviyordu bu vatanı…

Satın alan Danimarkalı şirket ISS, özellikle AVM işletmeciliği ile tanınıyor. Türkiye'de yaklaşık 100 AVM ve 50 dolayında market-mağaza zincirine işletme ve yönetim hizmet veriyor.

Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı var. Sağ olsunlar… Sayelerinde millet eve ekmek götürüyor. Haliyle şehir hastaneleri de AVM mantığıyla işletildiğine göre yabancı değiller sektöre…

Sevabına ya da babasının hayrına o kadar para ödemedi ya… Haliyle şimdi 25 yıllık imtiyaz ve dövize endeksli hazine garantilerini Danimarkalılar alacaklar.

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Bizim açımızdan bakarsak… Bu satış ve devirle ülke artık yabancı bir şirkete karşı dövize endeksli yıllarca sürecek ağır ödeme taahhüdü ve ayrıcalık yükümlülüğü altına sokuldu.

Yönetimin yerli ve milliliğini sergilediği bu güzide örnek göz yaşartıcı şekilde can acıttı…

Bu yılın bütçesinde şehir hastanelerinin kira ve işletme hizmet bedeli için yapılan ödemelerin tutarı için 16 milyar 392 milyon lira ayrıldı. Dikkatinizi çekerim, sadece bu yıl için planlanan ödeme tutarı… Bir yıl! Her şey yasal ve prosedüre uygunsa, satış-devir sözleşmesi tutarını milletten, kamuoyundan gizleniyor? Sedat Peker'in açıklama yapması mı bekleniyor?

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Ne güzel iş! Ben vergi ödüyorum, paramın nereye gittiği bana sır… Neden bu yöntem seçiliyor? Görünüşte bütçe zorlanmıyor, kamu borç stoku artmıyor.

Aslında verdiğimiz milyar dolarlık garantiler, milyar dolarlık borçlar anlamına geliyor… Ancak borç, borç olarak görünmüyor. Ülkeyi batırdıkları belli olmuyor. Sırf bu sebeple kazık yiyoruz.

Öyle bir kurgulamışlar ki… Bu garantili hastanelerin tahkim makamı Londra mahkemeleri… Kişi kendinden bilir işi… Güvenilmez buluyorlar Türk mahkemelerini… Söke söke ödeyeceğiz demek ki!

Garantiye almışlar 25 yıllık milyarlarca dolarlık geliri… O kadar da kesmedi… Devlet şirkete sözleşme süresini 49 yıla kadar uzatma imkanı verdi. Sorsan, en çok onlar yerli ve milli…