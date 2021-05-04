Zamlar büyük, enflasyon küçük!

Açıklanan her verinin sanal olduğu ortamda enflasyon verisi açıklandı. Tıpkı virüs tablosu gibi gerçekleri yansıtmaktan çok uzaktı. Sahi herhangi bir açıklamaya güvenen kaldı mı?

Hatalı ölçüldüğünü bile bile açıklanan üzerinden tartışmak neye yarar ki? Gerçekçi görünsün diye ufak ufak artırıyorlar ama yapabildikleri de maksimum bu kadar…

Hani tarih kitaplarında çaresizlik ve ağır vergiler altında ezildiğinden bahsedilen halk var ya… Belli ki o biziz aslında!

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Oysa Merkez Bankası yılın başında hedefi yapıştırdı; “2021'de hedefimiz yüzde 5'e kilitlendik.” Aferin!

Merkez Bankası koyduğu hedefin gerçekleşmesinin İstiklal Caddesi'nde Arap görmemek kadar olanaksız olduğunu kavrayınca bu sefer; “2021 tahminimiz yüzde 9.4'e kilitlendik” diye açıklama yaptı.

Başkan değişti. Döviz koptu gitti. İthal edilen her kalemin fiyatı arttı. Geçen hafta “Biraz daha yukarı çekelim” kararı alındı. Ne sallayalım bu sefer? “2021 tahminimiz yüzde 12.2'ye kilitlendik!” diyelim.

Nisan ayı enflasyonu yüzde 17.14 açıklanınca belli ki yokuşun üzerine geldik sanıyorlar… Gerçekten öyle mi? Açıklamalar o yönde…

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Yemek yemeden, markete pazara gitmeden, elektrik ve doğalgaz kullanmadan, yerçekimsiz ortamda, oda sıcaklığında, fareler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde enflasyonu düşürmeyi başarmışlar.

Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor. Formülü bizde saklı! Şimdi üzerimizde uygulayacaklar? Sahi nasıl olacak?

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İnsanın içi burkuluyor tabii… Bu sene yapmayacak mıyız Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyası? Açılmayacak mı tanzim satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları? Zabıtalar basmayacak mı depoları?

Peki bir plan, program göreniniz oldu mu yeni vergiler koymak dışında? Aksiyonları niyet tutmaktan ibaret… Bunun ciddiye alınabilmesi için nasıl yapılacağının anlatılması gerek.

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Üretici fiyatlarında “yüzde 35.2 artış” nedir arkadaş? Herhalde üreten de zararına satış yapmayacak. Maliyeti artıyorsa sevabına mı satacak? Fiyatları düşük mü tutacak?

O da zam yapacak. Tüketicinin fiyatları daha da artacak! Ne var ki enflasyon açıklamalarına yansıtılmayacak.

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Hadi tamam, düştü diyelim… Enflasyon düşerse sanki koşup mal alacaksın? Gelirin mi artıyor ki? Para nerede? Eee? O zaman çok da şey etme!

İşler kendiliğinden düzelmeyecek. İşin fena tarafı koşullar aynı kalmayacak, kötüleşecek. Sorunlar çoktan boyumuzu aştı. Hakkımızda hayırlısı…