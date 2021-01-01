Her yeni yıl çığlıkla gelir

Her yıl çığlıkla biter.

2020, “bu ağır kiri, bu denli çürümeyi, bu minarelerin boyunu aşan adaletsizliği artık bu toplum kaldıramıyor” feryadı ile bitti.

Her yıl çığlıkla gelir.

2021, “kir sökücü yıl olsun” feryadı ile geldi. Kir söktürücü bir yıla girdik! Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, sessiz çoğunluk çığlık içindeyken kendileri için saraylar yaptıran “devlet büyükleri için hamamın önemini” vurgulayan bir şiir yazmıştı.

İşe o şiir:

Sadrazam Hamamda

Günlerden bir gün

Hamama gideceği tuttu,

Sadrazam hazretlerinin.

Bir yandan birinci veziri

Bir yandan ikinci veziri

Bir yandan üçüncü veziri.

★

Sonra.

Efendime söyleyeyim

Peşkircibaşı,

Nalıcınbaşı

Sabuncubaşı

Velhasıl!

Tam dört yüz kişilik kafile

Peştamal takıp

Girdiler hamama

Geçtiler

Kurnaların başına

Üçer beşer.

Sultan deseniz

Kuruldu göbek taşına

Yan gelip yattı.

★

Memleketin tellakları

Sardılar dört yanını

Kimi elini kaptı,

Kimi bacağını

Bir keseleme

Sürtme faslı başladı.

Tam on iki saat

On iki ünlü tellak

İncitmeden keselediler

Hazretin mübarek vücudunu

Öylesine kir çıktı ki sormayın

Her biri nah parmağım gibi

Aman efendim bu ne kiri

Demeye kalmadı

Keselerin altında eriyip gitti

Koskoca Sadrazam!

★

Maiyet erkanı yerinden fırladı:

-Nettünuz devletliyü?

Dediler tellaklara.

Tellaklar cevap verdi:

-Biz yıkadık, keseledik.

Devletlinin…

Kirden ibaret olduğunu bilmedik.

Suç bizde değil.

Neyleyelim,

Kir bitti,

Haşmetli elden gitti!!!

(Ümit Yaşar Oğuzcan)

★★★

Yeni yılın bu ilk gününde. Şairimizin ruhu şad olsun. Adı binlerce yıl yaşasın diye dua ederim. Şairimizin “Kir bitti… Haşmetli elden gitti…” şiirini hatırlayarak benimki bir öngörü.

Geleceği kestirme.

Yeni yıl tahmini:

2021 yılı kir söktürücü bir yıl olabilir. Bir yanda makam araçlarında lacivert takım elbiseleri içinde kir kapatıcılar, kir örtücüler, kir gizleyiciler.

Lacili saray seviciler.

Lacili koltuk düşkünleri.

Lacili rant avcıları.

Lacili besleme kalemler.

Lacili din-diyanet.

Lacili tarikat-cemaat.

Öbür yanda kir sökücüler. Demokrasi isteyenler. Hukukun üstünlüğünü ve bağımsızlığını bekleyenler. Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adaleti, kardeşliği, eşitliği savunanlar.

Her eski yıl bir çığlıkla biter.

Her yeni yıl bir çığlıkla gelir.

Yeni yıl; sesiz çoğunluğun derinliklerinden feryat ederek kir söktürücü çığlıklarla geldi. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu olsun.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Kim utansın!

Tarih kendi notunu kayıtlara aldı. Kim utansın? Kader mi utansın, hayat mı utansın, Türkiye'yi yönetenler mi utansın? ABD'de yaklaşık 500 milyon kişiyi aşılayacak çeşit çeşit aşı halkın önüne konuldu, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan ile Bulgaristan'da da yeni yıla girmeden aşı seçildi, satın alındı, kime ne zaman hangi aşı vurulacağının programı çok net olarak yapıldı. Aşıların ücretsiz yapılacağı ve insanlara istedikleri aşıyı seçme özgürlüğü tanındığı açıklandı. Düğmeye basıldı, aşı seferberliğine geçildi. Avrupa Birliği, 27 ülke için AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna, Novavax olmak üzere 7 marka güvenliği kanıtlanmış aşı için anlaşmalarını yaptı. Bir Avrupa ülkesi olmak için 250 yıldır uğraşan Türkiye'de kime ne zaman hangi aşı kimin tarafından, ne zaman vurulacağı, hangi aşının getirileceği belli olmadı. Yeni yıla aşı yalanları ile girdik. Türkiye'yi bu duruma kim düşürdüyse o utansın. Türkiye'nin aşı aldığı şirket için rüşvet iddiasını dile getiren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa eski direktörü Serdar Savaş, “Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum…” dedi.