Her yeni yıl çığlıkla gelir

Her yıl çığlıkla biter.
2020, “bu ağır kiri, bu denli çürümeyi, bu minarelerin boyunu aşan adaletsizliği artık bu toplum kaldıramıyor” feryadı ile bitti.
Her yıl çığlıkla gelir.
2021, “kir sökücü yıl olsun” feryadı ile geldi. Kir söktürücü bir yıla girdik! Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, sessiz çoğunluk çığlık içindeyken kendileri için saraylar yaptıran “devlet büyükleri için hamamın önemini” vurgulayan bir şiir yazmıştı.
İşe o şiir:
Sadrazam Hamamda
Günlerden bir gün
Hamama gideceği tuttu,
Sadrazam hazretlerinin.
Bir yandan birinci veziri
Bir yandan ikinci veziri
Bir yandan üçüncü veziri.
★
Sonra.
Efendime söyleyeyim
Peşkircibaşı,
Nalıcınbaşı
Sabuncubaşı
Velhasıl!
Tam dört yüz kişilik kafile
Peştamal takıp
Girdiler hamama
Geçtiler
Kurnaların başına
Üçer beşer.
Sultan deseniz
Kuruldu göbek taşına
Yan gelip yattı.
★
Memleketin tellakları
Sardılar dört yanını
Kimi elini kaptı,
Kimi bacağını
Bir keseleme
Sürtme faslı başladı.
Tam on iki saat
On iki ünlü tellak
İncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu
Öylesine kir çıktı ki sormayın
Her biri nah parmağım gibi
Aman efendim bu ne kiri
Demeye kalmadı
Keselerin altında eriyip gitti
Koskoca Sadrazam!
★
Maiyet erkanı yerinden fırladı:
-Nettünuz devletliyü?
Dediler tellaklara.
Tellaklar cevap verdi:
-Biz yıkadık, keseledik.
Devletlinin…
Kirden ibaret olduğunu bilmedik.
Suç bizde değil.
Neyleyelim,
Kir bitti,
Haşmetli elden gitti!!!
(Ümit Yaşar Oğuzcan)
★★★
Yeni yılın bu ilk gününde. Şairimizin ruhu şad olsun. Adı binlerce yıl yaşasın diye dua ederim. Şairimizin “Kir bitti… Haşmetli elden gitti…” şiirini hatırlayarak benimki bir öngörü.
Geleceği kestirme.
Yeni yıl tahmini:
2021 yılı kir söktürücü bir yıl olabilir. Bir yanda makam araçlarında lacivert takım elbiseleri içinde kir kapatıcılar, kir örtücüler, kir gizleyiciler.
Lacili saray seviciler.
Lacili koltuk düşkünleri.
Lacili rant avcıları.
Lacili besleme kalemler.
Lacili din-diyanet.
Lacili tarikat-cemaat.
Öbür yanda kir sökücüler. Demokrasi isteyenler. Hukukun üstünlüğünü ve bağımsızlığını bekleyenler. Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adaleti, kardeşliği, eşitliği savunanlar.
Her eski yıl bir çığlıkla biter.
Her yeni yıl bir çığlıkla gelir.
Yeni yıl; sesiz çoğunluğun derinliklerinden feryat ederek kir söktürücü çığlıklarla geldi. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu olsun.
Tarih kendi notunu kayıtlara aldı. Kim utansın? Kader mi utansın, hayat mı utansın, Türkiye'yi yönetenler mi utansın? ABD'de yaklaşık 500 milyon kişiyi aşılayacak çeşit çeşit aşı halkın önüne konuldu, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan ile Bulgaristan'da da yeni yıla girmeden aşı seçildi, satın alındı, kime ne zaman hangi aşı vurulacağının programı çok net olarak yapıldı. Aşıların ücretsiz yapılacağı ve insanlara istedikleri aşıyı seçme özgürlüğü tanındığı açıklandı. Düğmeye basıldı, aşı seferberliğine geçildi. Avrupa Birliği, 27 ülke için AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna, Novavax olmak üzere 7 marka güvenliği kanıtlanmış aşı için anlaşmalarını yaptı. Bir Avrupa ülkesi olmak için 250 yıldır uğraşan Türkiye'de kime ne zaman hangi aşı kimin tarafından, ne zaman vurulacağı, hangi aşının getirileceği belli olmadı. Yeni yıla aşı yalanları ile girdik. Türkiye'yi bu duruma kim düşürdüyse o utansın. Türkiye'nin aşı aldığı şirket için rüşvet iddiasını dile getiren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa eski direktörü Serdar Savaş, “Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum…” dedi.