İktidar gerçekte kimden korkmalı?

Koparılan gürültüye, atılan naralara şaşırıyorum.

İktidar bir anda bütün kurumlarıyla harekete geçti!

104 emekli amiralin açıklamasına Danıştay ve Yargıtay bile tepki gösterdi! Nasıl bir iş bu? Nasıl bir adalet sistemi? Yüksek yargı organları neden böyle alelacele davranıyor ve neden böyle peşin hükümlerle hareket ediyor? Bunu anlamak çok zor!

Yüksek yargının garip davranışı, acele ve peşin beyanı, ileride vereceği kararlara gölge düşürecektir!

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İktidar, emekli amirallerin bildirisiyle neden bu kadar heyecanlandı, onu da anlayamıyorum.

Amiraller böyle bir açıklamayı görevlerinin başındayken yapsalar, bu elbette ki 28 Şubat benzeri bir durum olurdu. Ancak… Artık emekliler. Asker değil, siviller…

Her sivil yurttaş, bireysel olarak da toplu olarak da görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Bu hakkı vatandaşlara Anayasa'nın 26'ncı maddesi veriyor.

Emekli askerlerin, ülkenin gidişatı hakkında görüşlerini açıklamaları, görev başında olan askerlerle bir tutulamaz!

Fakat, görünen o ki, iktidar, bildiriden fena halde alınmış ve endişelenmiş!

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Her dönemde darbelere karşı çıktığı bilinen DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

“104 amiralin yaş ortalaması 70… 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünürsek, bu eski, bu eski amiraller nasıl ve neyle darbe yapacak?” diye sormakta haksız mı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın “Emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkun!” sözleri de yaşanan olayların özeti gibi!

Yaşanan olaylar gösterdi ki, orduda asıl korkulacak olan, şeyhlerinden emir alan “Sarıklı amiraller ve paşalardır!” 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi bunun kanıtıdır!

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Aslında 104 emekli amiralin yaptıkları ortak açıklama iktidara fırsat yarattı!

Şimdi, olmayan darbe çağrısını varmış gibi göstererek toplumu etkilemek istiyorlar.

Parti sözcüleri amirallere hakaretler yağdırıyor, onları “Terbiyesizlikle, edepsizlikle, hadsizlikle, darbecilikle” suçluyor.

Emekli askerlerin darbe yapacak güçleri var mı? Tarih boyunca, dünyanın hangi ülkesinde emekliler darbe yapmış?

“Darbe veya darbe çağrısı” diye atılan naralar, haykırışlar, suçlamalar hiç gerçekçi değil!

Peki, bu konuda hukukçular, uzmanlar ne diyor?

En önemlisi Anayasa ne diyor?

Önceki yıllarda Türkiye'nin adalet sistemini yönetmiş önemli bir siyasetçi olan eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ün görüsü ne? Alttaki yazıda…

Anayasa diyor ki!

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk:

“Türkiye'nin yüksek menfaatlerini korumak için sorumluluk duygusu taşıyan her vatandaş gibi emekli amiraller de ülke sorunları hakkında görüşlerini açıklama hakkına sahiptir” diyor ve ekliyor:

“Anayasa'nın ‘Düşünce ve kanaat hürriyeti' kenar başlıklı 25'inci maddesine göre ‘Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.'

‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' kenar başlıklı 26'ncı maddeye göre ‘Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.'

104 emekli amiralin bu özgürlüklerden yararlanamayacağına dair bir istisna hüküm yoktur!

Türkiye'nin yüksek menfaatlerini korumak için, sorumluluk taşıyan her vatandaş gibi onlar da ülke sorunlarına dair görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Yayınladıkları bildiride suç oluşturan, darbe girişimi olarak nitelenebilecek tek bir sözcük yoktur!

Hukuk devleti olmanın temelinde düşünce ve ifade özgürlüğü vardır.”

GÜNÜN SÖZÜ

Vatanımıza sahip çıkmak zorundayız, başka vatanımız yok!