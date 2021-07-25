Olağanüstü bir Bodrum gecesi

Koronavirüs salgını, insanlığın karşılaştığı en büyük felaketlerden biri…

Salgın, insanları isyan eder hale getirdi. Bu nedenle yasaklar kalkınca tatil yerlerine hücum başladı, sahiller koronasız günlerdeki gibi oldu.

İnsanlar iki yıldır yaşanan ağır baskıyı azaltmak ve stresten kurtulmak istiyorlar.

Muğla, ülkemizde aşının en çok yapıldığı il… Yüzde 84.7 aşılama oranıyla Türkiye birincisi…

Muğla'nın bir ilçesi olan Bodrum da öyle tabii ki… Aşılama oranı yüzde 90'a yakın… Bu nedenle vaka sayısı Türkiye ortalamasına hayli altında…

Hal böyle olunca gündüz plajlar, gece lokantalar ve eğlence mekânları doluyor.

Esnafın iki yıldan beri ilk defa yüzü gülüyor.

★★★

Şimdi korona günlerinde bir Bodrum gecesini anlatacağım.

Böyle görkemli geceleri görenler çok şanslı sayılır.

Bodrum'un simgesi olan ünlü Halikarnas Disko'yu 3 yıl önce (arsa sahiplerinin çok aşırı talepleri nedeniyle) kapatıp, tesisi yıkmak zorunda kalan iş adamı Süleyman Demir, şimdi ailesi ve dostlarıyla birlikte huzur içinde kafasını dinlendiriyor.

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Başkanı Kemal Baytaş'ın tatil için Bodrum'a geldiğini öğrenen Süleyman Demir villasının geniş bahçesinde Kemal Baytaş onuruna sazlı-sözlü muhteşem bir davet verdi.

Partinin ilginç yanı davet edilen herkesin aşılı olması şartıydı ve aşısız hiç kimse geceye katılamadı. Kemal Baytaş 3 aşı olmuştu. Konukların da tamamı 2 ya da 3 aşılıydı.

Ankara Devlet Operası'nın ünlü tenoru Erdal Şen ve Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Çiğdem Gürdal konuklara nefis bir müzik şöleni sundular. Saatler 24.00'ü vurduğunda müzik yayını durdu ve İçişleri Bakanlığı'nın yasak konusundaki genelgesini aynen uygulandı.

Onuruna davet verilen Kemal Baytaş, 90 yaşını aşan bir delikanlıdır. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir Atatürk milliyetçisidir ve Laik Cumhuriyet'in savunucusudur.

Davette çok sayıda siyasetçi olmasına rağmen, “gecenin havası bozulmasın, insanların neşesi kaçmasın” diye politika konuşulmadı.

★★★

Sayıları 60'ı geçen davetliler arasında dikkati çeken isimler:

Eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, üç büyük bankanın genel müdürlüğünü yapan eski milletvekili Aydın Ayaydın, Trabzon eski Milletvekili Halûk Pekşen, iş adamları: Şükrü Koçoğlu, Zühtü Yorgancı, Cenk Tuncay, Esen Kale. Tıp dünyasından: Prof. Dr. Ümit Özyurda, Dr. Ahmet Türk, Dr. Halil Ertürk ve Av. Murat Aksu.

“İlkel Taliban inancı Türkiye'ye çok terstir!”

Adalet ve Milli Savunma eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Taliban inancıyla alâkalı ters bir yanımız yok” sözlerine tepki göstermeye devam ediyor.

Prof. Türk, bana gönderdiği e-mailde özetle şöyle diyor:

“Eğer Taliban örneğine bakılarak, Türkiye'de de şimdiye kadar takiye yapılıp açıkça söylenmemiş bir düşüncenin gerçekleştirilmesi, şeriat devletinin kurulması zamanının geldiği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında (2023) böyle bir değişikliğin yapılabileceği düşünülüyorsa bu, tam bir yanılgıdır.

97 yıl önce hilafetin kaldırılmasıyla o defter tamamıyla kapatılmıştır!

Türk Milleti, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e, Anayasa'da yazılı bütün nitelikleriyle sahip çıkmasını bilecektir.

Afganistan'da ilkel bir şeriat devleti, kuran Taliban uygulamalarının her yanı Türkiye ile terstir! Türkiye ‘İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti'dir.”

GÜNÜN SÖZÜ

Cehaletin hâkim olduğu hiçbir yerde huzur ve refah olmaz!