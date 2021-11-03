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Sağlıkta hapı yuttuk mu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Sağlık Politikaları Danışmanı” olan meslektaşımız Coşkun Bel yazdığı sağlık kitaplarına bir yenisini daha ekledi.

Gazeteci kökenli Coşkun Bel'in son kitabının adı:

“Sağlıkta Hapı

Yuttuk!”

Coşkun Bel'in diğer kitaplarında olduğu gibi bu son kitabın önsözünü de ben yazdım.

AKP iktidarının inşa ettirdiği Şehir Hastaneleri'nin para yutan “Kara delik” olduğunu belirten Coşkun Bel, sağlıkta neden hapı yuttuğumuzu kanıtlarıyla anlatıyor ve…

Daha nice canlar yitirilmeden hastalıkların nasıl önleneceğinin, akılcı sağlık politikalarının hayata nasıl geçirileceğinin şifrelerini veriyor.

Kitap umut vermeye çalışıyor ama AKP iktidarının, bozulan sağlık sistemini düzeltebilmesi mümkün görünmüyor.

Coşkun Bel “Tek umut CHP iktidarı… Sağlık sorunlarını ancak CHP'nin akılcı politikaları çözecektir” diyor…

HHH

Kitaptan bazı ilginç ara başlıkları:

l Halkımız neden aldatılıyor?

l Beyin göçünü nasıl önleriz?

l SSK'yı nasıl

batırdılar?

l Şehir Hastaneleri KARA DELİK olmaktan nasıl çıkartılır?

l Akılcı sağlık politikaları nasıl hayata

geçirilir?

l Sağlık sistemimiz neden toz pembe

gösteriliyor?

l Çocuklarımız neden şeker hastalığına yakalanıyor?

l Gençlerimiz neden kalp ameliyatlarına ihtiyaç duyuyor?

l Her yıl 3500 çocuğumuzun kansere yakalanması nasıl önlenir?

HHH

Coşkun Bel kitabında daha birçok hassas konuyu ele alıp, sağlık sorunlarına çözüm yollarını gösteriyor, Korona (Covid 19) salgınında yapılan hataları, kahraman sağlıkçıların çektiklerini, vatandaşlara uygulanan aşıları anlatıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından, 20'nci Yüzyıl'ın sonlarına kadar difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, verem, grip, Hepatit B gibi rutin aşılar dahil hemen her türlü aşıyı üretebilen, bir kısmını ihraç eden Türkiye bugün neden aşı üretemez hale getirildi? Kitapta bunun da cevabı var.

Halk sağlığı konusunda önemli bir eser.

(coskunbel@gmail.com)

İnsanlığın ilginç bir sırrı!

Jean Edmond Syrus Rostand (1899 -1977) ünlü bir Fransız filozoftur.

“Bir insanı öldüren katil oluyor, milyonları öldüren ise fatih oluyor.” diyen Fransız düşünürün, yaşadığı devrin devlet ve siyaset adamlarını eleştirirken kullandığı sözler çağlara damgasını vurmuş ve son dönemlerde yabancı medyada yeniden gündeme gelmiştir. Ünlü filozof şöyle diyor:

HHH

“İnsanlık hızla gelişmekte…

Bir gün atomun

enerjisini serbest bırakacağız…

Gezgenler arası yolculuklar gerçekleştireceğiz…

İnsan ömrünü uzatıp, tüberküloz ve kanseri tedavi edeceğiz ama…

En düşük seviyeli insanlar tarafından yönetilmiş olmanın sırrını asla çözemeyeceğiz! Bu her zaman insanoğlunun büyük gizemi olarak kalacak!”

TEBESSÜM

Balkonda aşk ilanı!

Güzel bir akşamdır… Karı-koca evlerinin balkonunda oturuyor ve adam zamlardan önce aldığı rakısını zevkle yudumluyor.

Bir duble… Arkasından bir duble daha… Kadeh dolup dolup boşalıyor.

Bir süre sonra adam:

“Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Hayatıma renk kattın. Seni seviyorum.” diye aşkını ilan ediyor.

Kocasına hizmet ederken bir yandan da memnuniyetle onu dinleyen kadın “Seni seviyorum” sözleri üzerine hafifçe gülümseyerek:

“Bunu sen mi söylüyorsun, rakı mı söyletiyor?” diye sorunca adam ciddi bir tonla:

“Hayır” diyor “Ben rakıya söylüyorum.”

GÜNÜN SÖZÜ

Fırından çıkan ekmekle, adaletin ekmeği kardeştir!