O milletvekili SÖZCÜ’ye konuştu

Denizli'de CHP üç milletvekili çıkarmıştı. Kazım Arslan kalp krizi sonucu vefat etti. Teoman Sancar, partisinden istifa ettirildi. Şu anda, CHP'de Denizli Milletvekili olarak Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca var.

Teoman Sancar, yalnız Denizli ile ilgili değil, Türkiye gündemine girecek konularla ilgili soru önergeleri veriyor, önergeleri tartışma konusu oluyordu. Adı bir ara Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecek milletvekilleri arasında yer aldı. Ancak o iddia doğru değildi. Hatta, CHP'den istifa ettiğine ilişkin dilekçede de “Yeni bir oluşum içinde olmayacağını, başka bir siyasi partiye geçmeyeceğini” belirtmişti.

SEYİT TORUN ÇAĞIRDI

CHP Genel Merkezi'ne gelen sesli ve görüntülü kayıtlar, Milletvekili Teoman Sancar'la ilgiliydi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun görüntüleri izledi. Durumu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı. “Ayaklı divan”da dar bir kadro ile yapılan değerlendirmede, Teoman Sancar'ın genel merkeze davet edilip partiden istifa etmesinin istenmesi yolunda görüş birliğine varıldı.

Teoman Sancar, genel merkeze davet edildi ve doğruca Seyit Torun'un yanına gitti. Partiye ulaşan görüntülerin birkaç dakikalık bölümü Sancar'a da izlettirildi. Sancar, bu konuda kendisinin yasal girişimlerini sürdürdüğünü, birkaç gün içinde komployu ortaya çıkaracağını söyledi. Torun, partinin sıkıntıya girmemesi için hemen istifa etmesini istedi. Sancar, daha önce kumpas kurulan iki milletvekilinin istifası istenmemesine rağmen, kendisinin istifasının istenmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. İstifasını, danışmanı Yavuz Demir de bir gazeteciden öğrendi.

“YOLSUZLUK BELGELERİ VAR”

Teoman Sancar, koronavirüs nedeniyle evinde uzun süre istirahat etti. İşte o günlerde kendisini arayan kişi, elinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk dosyası bulunduğunu ve bunu anlatmak istediğini söyledi. Her taraf kapalı olduğu için görüşme Sancar'ın evinde yapıldı. Partili olan kişilerle birlikte evde yemek de yenildi. İşte, kaset o güne ait bazı görüntülerle başlıyor. Masada alkol olduğu da belirtiliyor.

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra kaset gündeme geliyor. Bodrum'da bazı inşaat işleri de olan Sancar'dan, bu görüntüler karşılığında evine daha önce gelen iki kişinin 2 milyon dolar istediği konuşuluyor. Ancak, Sancar bu parayı vermediği gibi kendisine şantaj yapmak isteyenler hakkında Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu ve olayın ortaya çıkarılmasını istedi, kendisine kasetli şantaj yapanlardan şikayetçi oldu. Şu ana kadar bu olayla bağlantılı olarak 6 kişi gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor.

SANCAR NE DİYOR?

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la dün konuştum. Sancar, “Ailece sabrediyoruz. Çünkü delillerle, mahkeme kararlarıyla bu olayın ortaya çıkması lazım. Kumpasta yer alan görüntülerde olmadığımı da eşcinsel olmadığımı da ispat edeceğim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bu iftiralar atılırken onların da düşünülmesi gerekirdi. Bu şantajın, tezgahın içinde olanları isim isim anlatacağım. İşte bunun için yürütülen soruşturmayı bekliyorum. Bugün yarın o konuda çalışmaların tamamlanacağını sanıyorum. Bana yapılan tehdidi, şantajı, kumpası belgeleriyle ortaya koyacağım. Yalanları, iftiraları yüzlerine çarpacağım” diyor.

KRONOLOJİK OLARAK

Sancar'ın danışmanı Yavuz Demir'i de işin içine katmaya çalıştılar. Bunun için eski bir belediye başkanının özel çaba gösterdiği de konuşuluyor. Daha ilginç bir olay, Sancar'ın Ankara'da gittiği kuaför ile eski belediye başkanının gittiği kuaför de aynı. Bu olayı, eski başkana anlatan kuaför de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Sancar, kendisini genel merkeze davet edenin Seyit Torun olduğunu ve istifasının istendiği bilgisini doğruluyor, şöyle devam ediyor:

“Bana göre genel merkez yanlış yaptı. İstifamı istemek yerine, birkaç gün daha bekleyip sonucu görmeliydiler. Genel merkez kendi kendini sıkıntıya soktu. Nitekim bu olayın sonuna geldik. Ben tüm gelişmeleri ayrıntılı olarak ve kronolojik olarak açıklayacağım. Kendimden eminim, kamuoyunda farklı olarak gösterilmeye çalışılan Teoman Sancar ben değilim. Şu anda her şey araştırılıyor.”

MECLİS'TE DE KAPATTILAR

Genel merkezde geçen bir konuşmadan da söz edeyim. “Teoman Sancar'la ilgili kaset var” denilince partinin önemli bir ismi, kadınla ilgili bilgi soruyor. “Kadın değil” denilince, hiç vakit kaybetmeden istifanın istenmesi yoluna gidiliyor.

Teoman Sancar'ı binlerce kişi arıyor. Ama ulaşılamıyor. Kendisiyle konuştuğumda da telefonlara bakamadığını belirtti. TBMM'deki odasında bulunan dahili ve direkt telefon da kapalı. Yani danışman ve sekreteri de telefonlara yetişemedikleri için kapatmışlar.

Öyle ya danışmanı, sekreteri bu iddialar üzerine ne söylesinler, ne anlatsınlar.