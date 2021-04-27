Gümrüklerde “nüfuz ticaretinin” belgesi

Başımızda kara bir sis örtüsü gibi dalgalanan “nüfuz ticareti” belgelenebilir mi?

Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın adının geçtiği bir mail aldım.

Adlı adınca devlet kayıtlarında böyle bir yazışmanın yer alması şaşırtıcı gelmedi değil.

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Söz konusu mail; Pekcan'ın, eşi Hasan Pekcan ile ortağı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik şirketinden; bakanlığına, bakanlığına bağlı kuruluşlara dezenfektan satması; yatırım desteği alması ve Çin'den ithal ettiği boruları kamu kurumlarına satması, uygulanan yüzde 30 gümrük vergisi oranının yüzde 20'ye çekilmesi haberleri medyada yer bulmadan önce gelmişti…

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Pekcan'ın girdiği “çıkmaz yol” kamuoyunda ifşa olunca mail'in aslını araştırdım, izini buldum.

Titizliğine güvendiğim dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'ye ulaşmaya çalıştım, yanıt alamadım.

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Mail'in gönderilme tarihine (6 Kasım 2016 Cuma saat 10:31) bakınca, Pekcan'ın henüz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Irak, Ürdün, Suriye İş Konseyleri'nde görevler almış “düz” bir girişimci olması, bende yazışmanın “mümkün” olabileceği kanaati uyandırdı.

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Sizi fazla meraklandırmadan Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Büro'dan, 19 Gümrük Bölge Müdürü'ne giden o maili aynen paylaşayım:

“Ruhsar Pekcan isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakını olduğunu söyleyerek vergi ödemeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunduğu/bulunacağı bilgisi gelmiş olup, bu duruma karşı tüm bölge müdürlükleri ve bağlantılı gümrük müdürlüklerinde görevli personelin müteyakkız olması hususunda uyarılması gerekmektedir. Bilgi ve gereği rica olunur.”

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Pekcan 14 Ocak 2021 tarihli “2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı”nda, 4 bin 149 olayda, piyasa değeri 4 milyar 403 milyon liraya ulaşan ticari mal ele geçirildiğini söylüyor.

Tüfenkçi, 2017 yılında piyasa değeri 2.5 milyar lira olan kaçak eşyanın yakalanmasıyla, 3.5 milyar liralık vergi kaçağının önlendiğini açıklamıştı.

Yakalanan kaçak mal son 3 yılda 2 katına ulaştıysa önlenen vergi kaybını varın tahmin edin.

Ya yakalanmayanlar ve vergi kaybı…

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Asgari ücretten bile vergi alan devletin ekonomik gücüne “kaçakçılıktan” daha fazla ne zarar verebilir?

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Pekcan aynı toplantıda 2020 yılında ele geçirilen 9.7 ton uyuşturucu operasyonu için 5 ayrı rekora imza attıklarını da vurguluyor.

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Haziran 2020'de Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, piyasa değeri 265 milyon dolar olan ele geçirdikleri 4.9 ton kokainin “son varış” yerinin Türkiye olduğunu dünya aleme ilan etti.

2020 yılında Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucunun “yarısı” tek partide yola çıkmak üzereymiş…

Bu “yükü” Türkiye'de kimin/kimlerin teslim alacağı bilgisine erişilebildi mi?

Kolombiya'da mal yakalanınca iş bitiyor mu?

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Güney Amerika çıkışlı konteynerler “Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Dairesi Veri Analiz Şubesi” tarafından yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde, “narkotik kaçakçılığı” bakımından “kırmızı hatta” düşüyor.

Kolombiya'dan açıklanan kaçağın üzerinden henüz 2 ay geçmişti…

Kocaeli Deniz Gümrüğünde Brezilya'dan gelen bir gemiye yüklenen konteynerlerde yapılan 22 Ağustos 2020 tarihli ilk aramada “temiz” tutanağı tutuldu.

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Konteynerleri boşaltmak üzere limana gelen bölge gümrük memurlarının “şüpheleri” üzerine yapılan, 25 Ağustos 2020 tarihli detaylı aramada “540 kilo kokain” ele geçirildi, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi.

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Yakalama tutanağında birinci sırada imzası bulunan Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan, 12 Şubat 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na çekildi.

Arslan'ın Ankara'daki görevine iade edilmesi ödül mü, ceza mı siz karar verin…

Ticaret Bakanlığı'na göre, terfi bekleyen bir bölge müdür vekilinin, teftişe gönderilmesi “normal” bir işlemmiş…

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20 Nisan günü bu olayı özetleyen, “Dilovası Limanı'nda rekor kokain ele geçirildi: Eee sonra?” başlıklı yazıma Pekcan'dan yanıt alabilsem iyi olurdu.

Ne var ki 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı'nın “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atanmıştır” kararı yayımlandı.

Sorular taze Bakan Muş'un başına kaldı!