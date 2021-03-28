Kamuda yönetim kurulları “ulufe” dağıtma yeri oldu

Tamamlanan Ziraat, Halk, Vakıfbank ve BİST yönetim kurullarında “2023 vizyonu”; AKP'ye emek verenler ve vereceklerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 3 kamu bankasının ve Borsa İstanbul'un (BİST) olağan genel kurulu aynı gün yapıldı.

Kapısına her gün kamuda yönetim kurulu üyeliği için “dayanan” bir başka AKP'liye “dert” anlatmak yerine, tek celsede bu yükü sırtından attı!

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26 Mart günü gerçekleşen Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve BİST olağan genel kurul toplantılarında, yönetimler değişti.

Ücretler arttı.

2021 yılı genel kurullarında yeni atamalarda iki nokta dikkat çekiyor.

Bir; atamalar kurumların içindeki yöneticilerden yapıldı.

Böylelikle hem “kurumsal hafıza” kaybolmadı, hem de 19 yıllık AKP iktidarıyla yol arkadaşlığı yapan bürokratlar ödüllendirildi.

İki; AKP kadroları, ballı maaşlarla kamu kuruluşlarına sıkı sıkıya kilitlendi!

Akla şu soru geliyor: Kamuda atılan imzaların fiyatı, taşınan riskle orantılı olarak mı artıyor?

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Üç kamu bankasının yönetim kurulu üyesi de ayda 25 biner lira huzur hakkı alacak.

Kamuda ikinci bir görevi olan yönetim kurulu üyelerine ise 14 bin 900'er lira maaş takdir edildi.

Bu üyelerin bir çoğu, kurum iştiraklerinin yönetim kurullarında da görev alıyor.

Aylık geliri “kemiksiz” 100 bin liranın altında kalan bir yönetim kurulu üyesi kaldı mı; merak ediyorum!

Bir tek BiST Başkanı Prof. Erişah Arıcan ücretini artırmadı

BİST Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 3 yıl önce 24 bin lira aylıkla gelen Prof. Dr. Erişah Arıcan, bu sürede “kamuda en etkin” kariyere erişti.

Arıcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Başkan” olduğu Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) Yönetim Kurulu Üyeli'ğinden, Başkan Vekilliği'ne terfi etti. Arıcan'dan önce bu görevi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ve TVF'dan istifa eden öğrencisi Berat Albayrak yerine getiriyordu.

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Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne yeniden atanmadı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı'ndan da ayrıldı.

Dolayısıyla TVF yönetim kurulu üyeliğinin de düşmesi an meselesi.

Okuyucularımın çok iyi bildiği gibi Aydın'ın “başını ağrıtan” Ziraat kredileri ve iştiraklerindeki şaibeli ortaklıklar, devletin raporlarına geçti.

Aydın Covid'i atlattı ama, bankayı denetleyen “Sayıştay” ateşini düşüremedi.

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Hatırlı kredi müşterilerinin tüm çabalarına rağmen, fısıltı gazetelerinde yazıldığı gibi Aydın'a bir bakanlık düşme olasılığı çok çok zayıf.

Kartvizitinde “emekli” de yazmayacak tabii.

TVF şirketleri içinde en yüksek tutarda “huzur hakkı” ödeyen Turkcell'in yönetim kurulundaki yerini koruması bekleniyor.

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Hisseleri BİST'in yanı sıra New York Borsası'nda da işlem gören Turkcell'deki yönetim kurulu ücretleri Euro karşılığı TL olarak ödeniyor.

Yıllık 100 bin Euro karşılığı ödenen ücret, aylık olarak 90 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

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TVF'de yönetim kurulu üyeliklerine “huzur hakkı” ödenmiyor.

TVF'nin bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarına girenler, buralardan takdim edilen “huzur hakkı” ile yetiniyorlar!

TVF'nin özel sektörden de iki yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tosyalı Holding'in patron Fuat Tosyalı.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluş olan TVF'de genel kurul olmuyor; buradaki isimleri Erdoğan bizzat tayin ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde TVF genel müdürlüğünden alınan Zafer Sönmez, BİST yönetim kurulunda kurumunu temsil ediyordu.

Sönmez'in yerine TVF Genel Müdürlüğü'ne atanan Arda Ermut, BİST yönetim kuruluna girmedi.

Ermut'a, Sönmez'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerinden Tüpraş kalabilir.

Koç Holding'in hakim hissedar olduğu Tüpraş'ta altın hisseyi temsil eden yönetim kurulu üyeliği maaşı da 50 bin liranın üzerinde…

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Katar Yatırım Otoritesi (QIA) geçtiğimiz kasım ayında, 200 milyon dolar bedelle BİST'in yüzde 10 ortağı olmuştu.

QIA, 2020'de 1 milyar 400 milyar lira kâr açıklayan BİST'te ortak olur olmaz, bilançosuna 2 ayda 140 milyon lira kâr yazdı.

QIA Başkan Yardımcısı Ahmed Ali El- Hammadi, BİST yönetim kuruluna girdi.

Hammadi, kurumunu temsil ettiği BİST'ten “huzur hakkı” almıyor.

Aynı durumda olan bir diğer BİST yönetim kurulu üyesi de yine “kurumunu temsil eden” Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Tevfik Erslan.

Diğer BİST yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 24 bin'er TL'ye eşitlendi.

Bu da önceki yıla göre yüzde 33'e yakın bir artışa denk geldi.

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Ekonomi bürokrasisinde 8 Kasım'da istifa eden Albayrak'ın ardından TVF ile birlikte BİST 'te de değişim yaşanmıştı.

Amerika'daki Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla BİST Genel Müdürlüğü'nden alınıp, yerine kurumda uzun yıllar görev alan Korkmaz Enes Ergun getirildi.

BİST yönetim kurulunun değişmeyen ismi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun oldu.

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Kamu kurumlarında genel müdür maaşlarını da azımsamayalım.

Ergun BİST'ten 55 bin lira, Ermut TVF'den 66 bin lira maaş alıyor: Aylık!

Maaşlar, huzur hakları pandemiden etkilenmemiş gözüyor.

Kendilerine tahsis edilen araba adedi ve modellerinde, kredi kartı harcamalarında kısıntı olabilir…

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Çalışanların “huzur” artışları, AKP kadrolarıyla doğru orantılı ilerlemiyor.

Memurlar yüzde 7 zamla kaleye geçip, yüzde 30'lara dayanan enflasyon topunu karşılamaya çalışıyorlar.

Pazara değil mezara kadar!

Erdoğan; Vakıfbank'ta “Cumhur İttifakı”nın küçük ortağı MHP'nin izlerine hürmet ediyor.

Bankacılık ile tanışıklığı “ATM” makinaları ile sınırlı olan eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yönetim kurulu üyeliğinin son bulması, “milletvekilliği maaşına talim edeceği” anlamına gelmiyor:

Yeni yer bulunur.

Vakıfbank yönetim kurulu başkanı kimdi biliyorsunuz; eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu.

Yaşı 80'e dayanan, ANAP'lı merhum Cumhurbaşkanı Özal'dan AKP'ye miras kalan Aksu'nun yerine, bankanın genel müdür yardımcılarından Mustafa Saydam getirildi.

Aksu'ya “ömür boyu makam” garantisi verilmiş olacak ki; bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandı.

2017'de yapılan atama ile Halkbank Genel Müdürü olan Osman Arslan gibi, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yerini korudu.