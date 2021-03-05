Marka şehir nasıl olunur?

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Valiliği liderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle; Ekim 2020'de başlattıkları “Marka Şehir” projesini anlatıyor.

★★★

Kula, 2019 yılında 585 milyon dolar olan ihracatını 2020'de 615 milyon dolara yükselten Balıkesir'in, 2023 yılı ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu vurguluyor.

★★★

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında gerçekleşen 171.5 milyar dolar ihracatın yüzde 50.2'si İstanbul merkezli firmalar tarafından gerçekleşti.

Yıllık ihracatı 1 milyar dolar ve üzerine çıkan kent sayısı, 2019'da Çorum ve Trabzon'un eklenmesiyle 19'a çıktı.

Geriye kaldı 62 il!

★★★

Ülke ekonomisinde sürükleyici rol oynama potansiyeline sahip marka şehirler; bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye katkı sağlayabilirler.

Kişi başına milli gelir (8 bin 599 dolar) son 13 yılda 2007 seviyesine kadar gerilemişken, kentlerin potansiyelini harekete geçirebilirler.

Balıkesir bu yönüyle dikkat çekici bir adım atmış.

★★★

2014 yılında 932 milyon dolar ihracatla 1 milyar dolarlık kent hedefine yaklaşan Mardin aklıma geliyor.

Son 6 yılda atılım yapamayan Mardin'in 2020 yılı ihracatı 803 milyon dolara kadar geriledi.

Un var, şeker var, yağ var ama helva olamıyor. Huzur yok, güven yok!

Demokratik katılım zayıf…

Peki, Osmangazi Köprüsü'nden Çanakkale Köprüsü'ne kadar dev ulaşım projelerinin kavşağında yer alan Balıkesir bunu başarabilir mi?

★★★

Ekonomik kalkınmayı yalnızca Kula'nın tariflediği “marka şehir bileşenleriyle” sağlamak mümkün değil.

İstanbul'daki lokantacıların gözdesi kuzu eti bu ilde; Kapıdağ mor soğanı, Yağcıbedir el halısı bu ilde; Kaz Dağları'nın, Ayvalık'ın ünlü zeytinyağı markaları, Ezine peyniri başta olmak üzere 50 çeşit peynir de bu ilde…

Ne var ki Balıkesir kaplumbağa hızı ile ilerliyor.

★★★

Balıkesir'den yapılan ihracatın ilk sırasında hayvansal mamuller ve su ürünleri yer alırken; bölgenin ovalarına, dağlarına, sularına madenciler musallat oldu…

Türkiye'de en fazla maden ruhsatı verilen illerin başında Balıkesir geliyor.

Balıkesir, Edremit Körfezi, Dikili, Kazdağı, Ayvalık, Bergama'dan çevreciler günler süren uzun “Anadolu Yürüyüşü” ile seslerini Ankara'ya duyurmaya çalıştılar.

Köyler ayakta!…

★★★

“Marka şehirler” vizyonuna sahip çıkan bir madenci arıyoruz.

Karaayıt kırsalında yürütülen “Ayazmant Demir Madeni Projesi”nden akan ağır metaller Madra Barajı'na doluyor.

Ayvalık'ta içme suyu zehirleniyor.

Madeni işleten Bilfer'in patronu Mehmet Torun da “marka şehir” projesinde yer alacak mı?

★★★

Kaz Dağları'nın yüzde 79'unun maden şirketlerine ruhsatlanmasını eleştiren TEMA raporundan yararlanacaklar mı?

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü ve Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan'ın sesini duyacaklar mı?

★★★

Kaz Dağları'nda 3 milyon ağacın kesilmesine yol açacak bakır madeni projesi yürüten Eti Bakır'ın patronu Mehmet Cengiz de Balıkesir'in marka şehir olmasıyla ilgileniyor mu?

★★★

BTO'nun “marka şehir” çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın “Marka olmak tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek bütüncül bir faaliyettir. Balıkesir; doğası, tarihi, kültürü, turizm zenginlikleri ve insanlarıyla marka şehir olma potansiyeli yüksek bir ildir” saptaması, tam da dikkat çekmek istediğim “kaplumbağa” hızına işaret ediyor.

Daha hızlı lütfen… Ve de daha katılımcı olarak, çevre talanına “dur” diyerek…