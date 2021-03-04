Tank Palet fabrikası “eski işine” dönüyor!

İki ülke; 19 Aralık 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat” uyarınca askeri eğitim ve savunma sanayi alanında iş birliğini geliştiriyor.

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2 Mart'ta biten ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Baybars Aygün'ün katılımı ile gerçekleşen “Ortak Askeri Yüksek Komite Toplantısı” nı; iki ülkenin “kafa kafaya vermesi” mi, yoksa Körfez'de Amerika eksenli hareket eden Körfez ülkelerine “kafa göstermesi” olarak mı okumak gerekir?

Her iki yorumun da gideri var…

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Katar ordusuna eğitim veriyor, 3 bin askerini gönderdi; Piri Reis Üniversitesi, Katar Deniz Harp Okulu ile 55 milyon Euro'luk eğitim projesi yürütüyor; 2017'de Körfez ülkelerinin başlattığı ambargodan sonra dolan market raflarındaki Türk markalarını saymaya gerek bile yok…

Son üç yılda Türkiye'de yatırım atağına kalkan Katar; toplam 22 milyar dolarlık doğrudan sermaye ile Hollanda'dan sonra Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke oldu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakasını bırakmadığı “Arifiye Tank Palet Fabrikası”nın işletmesini 25 yıllığına alan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, askeri tesisin özelleştirilmesini şöyle savunuyordu:

“Biz burayı palet ve tamir yapan fabrika olmaktan çıkarıp A'dan Z'ye tank yapan bir fabrika yapacağız.”

Böyle oldu mu; olamadı!

Hisselerinin yüzde 49.9'u Katar ordusuna, yüzde 25'i Sancak'a, diğer yüzde 25.1'i de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hemşerisi Talip Öztürk'e ait.

Katarlı ortak ortada yok, yönetim Öztürk'te gibi duruyor. Bu da Katarlıları çok mutlu eden bir durum değilmiş.

Özelleştirmede açıklanan hedef, TSK envanterindeki tankları modernize etmek değildi;1 milyon 804 bin metrekarelik arazisi olan Sakarya-Arifiye'deki fabrikada yeni nesil Altay tanklarını üretmekti.

Modernizasyon için 50 milyon dolar sermaye koyacaklardı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Havelsan ziyareti sırasında “Müttefiklerimiz ambargo yok diyorlar ama parasını ödediğimiz malzemeyi vermiyorlar” sözlerinden anlaşılacağı gibi Avrupa Türkiye'ye tank motoru satmıyor.

Peki o zaman Arifiye'deki tesis ne üretecek?

Üretimlerinin bir kısmını TSK ve özel savunma sanayi şirketlerine satıyorlar.

Tank Palet Fabrikası'nın imdadına yetişen bir ihale açıldı.

Yaklaşık 700 milyon Euro'ya TCK'nın Leopar tankları yenilenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından açılan ihale kapsamında 81 + 250 (Opsiyon) Leopard 2A4 tankı modernize edilecek.

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Muhtemelen ihaleye en iyi teklifi Arifiye'deki tesis avantajı ile BMC verdi.

İhaleye davet edilen ve de teklif verenlerden bir diğeri Türk-Amerikan ortaklı Ankara firması FMSS'ydi.

Koç Holding şirketlerinden Otokar ihale çağrı dosyasını aldı ama teklif vermedi.

Projenin alt yüklenicisinin de Aselsan ve Roketsan olması bekleniyor.

Türkiye Orta Doğu savunma sanayinde pazarı kaptırıyor

Savunma aslında günümüzde savaş sanayi desek daha doğru olur, pandemi dinlemiyor.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu-Dhabi'de Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından “IDEX 2021 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” düzenlendi. Türkiye fuara milli katılım yapmadı, 10 firma stand açtı.

Akar'ın savunma sanayinde Türkiye'ye “gizli” ambargo uygulandığı iması, Orta Doğu'da hem alıcı, hem de satıcı olarak pazarın sıkıştığını gösteriyor.

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Katar'ın başkenti Doha da, değişen yeni Orta Doğu dengelerini de sergileyeceği bir fuara ev sahipliği yapacak.

15-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek “13. Milipol Katar 2021 Milletlerarası İç Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı”na; Orta Doğu, Güney Amerika, Avrupa, İngiltere, ABD, Alt Kıta ve İskandinavya'dan 14 ülke katılıyor.

Fuar'da Brezilya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'yi temsil eden 5 ulusal pavyon bulunacak.

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Türkiye ulusal katılım göstermiyor, 4 firma ile fuarda yer alacak.

Katar ordusuna zırhlı araç Ejder satan Nurol Makina ve Sanayi, sahil güvenlik hücum botu ve gemi tedarikçi firmaları Ares Shipyard ve Dersan Tersanesi ile elektro-optik radar üreticisi Canovate Ballistic'den ibaret.

Aynı fuarda Trump'ın “yasaklılar” listesine aldığı Çin'in Huawei Teknolojileri şirketi de yer alıyor.

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Artan terör tehdidiyle birlikte 2022 yılına kadar 19.7 milyar dolara ulaşması beklenen Orta Doğu iç pazarına yönelen Fransa, fuardaki en büyük pavyonu kuruyor.

Katar'ın Batı dünyasında savunma sanayi işbirliği yaptığı ülke olan Fransa ile Türkiye'nin arasının pek de hoş olmaması yalnızca “kötü bir tesadüf” sayılabilir mi?