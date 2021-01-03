Yeni asgari ücret çalışana ve işverene nasıl yansıyacak?

2021 yılının tamamında uygulanmak üzere brüt 3.577,50 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.

Ücretler üzerinden, yüzde 14 oranında uzun vadeli sigorta kolları ve GSS primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi ile gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Gelir vergisi, sigorta primlerinden sonra kalan tutar üzerinden yüzde 15'ten başlayan ve yıl içinde oluşan birikimli vergi matrahına göre artan oranlı vergi tarifesi üzerinden hesaplanıyor.

Asgari ücret üzerinden yapılan yasal kesinti tutarları, 2020 yılı asgari ücreti ile karşılaştırmalı olarak Tablo'da verilmiş olup, 2021 yılında aylık net asgari ücret 2.557,59 TL olacak.

Bu tutara, asgari ücretlinin evli olması, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre, yeni asgari ücrete göre hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarları ilave edilecek.

Ücretlilere 2021 yılında asgari geçim indirimi uygulaması ile sağlanacak vergi avantajı, ücretlinin medeni durumuna göre 268,31 TL ila 456,13 TL arasında değişecek. Buna göre de bekâr asgari ücretlinin eline geçecek net tutar 2.825,90 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

İşveren, asgari ücret üzerinden yüzde 20,5 oranında uzun vadeli sigorta kolları ve GSS primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor. Primlerini düzenli ödeyen işveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyor ve sigorta primi işveren payı yüzde 15.5'e iniyor.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 3.605 TL'den 4.382 TL'ye; 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işverene maliyeti ise 3.458 TL'den 4.203 TL'ye yükseldi. Maliyet artışı ise genel olarak 777 TL, 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işveren için 745 TL olacak.

İşveren maliyetindeki artışın 500 lirası asgari ücretliye yansırken, üzeri devletin vergi ve sigorta prim geliri artışı olacak. Devlet vergiden fedakârlık yapmış olsaydı, asgari ücret 3 bin liranın üzerine çıkacak, en azından psikolojik sınır aşılmış olacaktı.

KAPICI ÜCRETİ NET 3.040 LİRA

Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor. Buna göre, yeni yılda kapıcıların eline geçecek aylık net tutar 3.040,87 TL olacak. Kapıcı ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indirimi uygulanmıyor ve net asgari ücret tutarı değişmiyor.