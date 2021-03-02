CHP’ye okuma kodları

Son siyasi gelişmelerin doğru okunmadığını/analiz edilmediğini düşünüyorum.

Örneğin: Erdoğan- Oğuzhan Asiltürk buluşması.

Öncelikle şunu bilmelisiniz:

Asiltürk, Saadet Partisi'nin genel başkanı değil, lideridir! Rahmetli Erbakan'ın anma toplantısındaki protokol fotoğrafı bunun somut belgesidir. İmzasını “Milli Görüş lideri” diye atmaktadır!

Oğuzhan Asiltürk… Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının -Erbakan gibi- İTÜ talebeleri ekolünden. 1950'lerden itibaren Milli Görüş çizgisinin öncü isimlerden.

Dava adamı… İlkelerin politikacısı… Tanımlamayı uzatmadan Erdoğan ilişkisine geleyim:

Asiltürk, Erdoğan'ı daima pragmatist/takiyyeci bildi; dava adamı görmedi.

-Bu nedenle, Erdoğan'ın 1985'teki İstanbul İl Başkanı olmasına karşı çıktı.

-Bu nedenle, Erdoğan'ın 1989'daki Beyoğlu belediye başkanlığı adaylığına karşı çıktı.

-Bu nedenle, Erdoğan'ın 1991'de milletvekili seçilmesini engelledi. (Öyle ki, Erdoğan seçimi kazanıp mazbatasını aldıktan sonra, seçim kuruluna yaptırdığı itirazlar ile -fazla tercihli oy alan- Mustafa Baş'ın milletvekili olmasını sağladı.)

-Bu nedenle, Erdoğan'ın 1994'de İstanbul belediye başkanlığı adaylığına karşı çıktı. (Erdoğan kazanınca yanına hemen Ali Müfit Gürtuna'yı koydu!)

Asiltürk bu tavırlarında Erbakan ile karşı karşıya geldi; kiminde başarılı oldu, kiminde isteği gerçekleştiremedi…

Asiltürk için “ne olursa olsun kazanmak” önemli değildi; önceliği davadan taviz vermemek idi.

Peki… AKP'yi; sağcıların, liberallerin, TÜSİAD-ABD'nin kurdurttuğunu düşünen Asiltürk'ün, bugün Erdoğan ile diyalog kurmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Açayım:

İSTANBUL İL BAŞKANI

Keza:

AKP İstanbul İl Başkanlığı seçimi konusunda da hatalı siyasi değerlendirmeler yapıldığını düşünüyorum…

Soru şu:

-Erbakan'ın isteğiyle dört yıl Saadet Partisi gençlik kolları başkanlığı yapan…

-AKP kurulurken bu partiye katılmayıp Saadet Partisi'nde kalan…

-Saadet Partisi'nde İstanbul il yönetim kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan…

-Partisinden belediye başkan adayı olan…

Osman Nuri Kabaktepe kısa süre önce SP'den AKP'ye geçip, İstanbul il başkanlığını niçin kabul etti? (AKP çevrelerinin konuyu hâlâ derinlikli analiz etmediklerini gördüm. Yok “Tevfik Göksu'nun adamıymış”, yok “İstanbul belediye başkanları adaylık tayin sürecine kırgınmış”, yok “Berat Albayrak gitmiş, il başkanı Bayram Şenocak da gitmişti” gibi benzeri sözlerle meseleyi yüzeysel yorumladıklarına tanık oldum!)

Kimileri Erdoğan'ın Saadet Partisi ile yakınlaşmasını “öze yöneliş” olarak yorumladı.

Mesele bundan derin…

Erdoğan'ın ne yapmak istediği henüz anlaşılmış değil…

Ekleme yapayım:

İddia o ki, Erdoğan ile Asiltürk görüşmelerinde İstanbul il başkanlığı pazarlığı yapılmıştı! Hiç ihtimal vermiyorum. Ancak sohbet konusunun İstanbul il seçimine yansıdığını düşünüyorum. Ne demek istediğimi şöyle toparlayayım:

ERDOGAN'IN STRATEJİSİ

Sağda… Daha düne kadar Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelten Devlet Bahçeli/MHP bugün niçin Cumhur İttifakı içinde?

Solda… Daha düne kadar Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelten Doğu Perinçek/VP bugün niçin Cumhur İttifakı destekçisi?

Aslında… Bu iki sorunun cevabı Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan ile yakınlaşmasının da yanıtı olduğunu düşünüyorum…

Erdoğan'ın son politik virajı CIA destekli FETÖ darbe girişimiyle oldu. Keza, PKK ve IŞİD saldırıları da aynı dönemde gerçekleşti. Hele o dönem Batı medyasının hakkında sıklıkla “diktatör” tanımlamaları Erdoğan'ın Milli Görüş çizgisini “hatırlamasına” sebep oldu. Böylece –dünyadaki siyasal akıma uygun olarak Erdoğan “millilik gömleğini” tekrar giydi!

Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini belirten, 28 Şubat sürecinin ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, Erdoğan'ın son beş yıllık siyasi duruşundan memnun kaldığını sanıyorum…

Erdoğan'ın partiler ittifakıyla 2023'ü kazanamayacağını, stratejik hedefinin ülke siyasetini ikiye bölmek olduğunu kimse görmüyor mu?

-Milliler…

-Gayri milliler…

Erdoğan “gayri milliler” safına CHP ve HDP merkez yönetimlerini sokmaya çalışarak “milli seçmenleri” yanına almaya çalışacak!

Ki bu nedenle yıllar sonra Kobani olaylarını gündeme getirdi.

Ki bu nedenle HDP milletvekilleri dokunulmazlıklarını gündeme getirdi.

Ki bu nedenle dilinde hep CHP ile HDP'yi yan yana getirdi.

Ki bu nedenle İYİ Parti'yi yanına çekti bile…

Yani:

CHP, Erdoğan'ın bu yeni manevrasını iyi okuyor mu? Şüpheliyim! Millet İttifakı'nı cepte keklik görüyor. Yanılıyor!