Kimin eli kimin cebinde

Bugünlerde sihirli kod var:

“Acil kullanım izni”…

Öyle algı yaratılıyor ki, sanki aşıya ruhsat verildi.

“Acil kullanım onayını” Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu verdi. (Kurumun başında ortopedi uzmanı 43 yaşındaki Doçent Tolga Tolunay var. İlaç Ruhsatlama Daire Başkanı ise -üniversiteyi 2009 yılında bitiren- Eczacı Oğuzhan Koyuncu!)

Acil kullanım iznini veren bilim kurulu üyeleri neden açıklanmıyor? Aşı kullanım onayına hangi belgelere bakılarak karar verildiği niçin belli değil?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmasını” ele aldığım dünkü yazımdan önce bazı doktorlara sordum. “Olması iyi oldu” diyenlerin aşı güvenirliği konusundaki tek argümanı “acil kullanım onayı!”

Bu meseleyi bir örnek olayla açmalıyım:

Tarih: 28 Mart 2020.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi/FDA, sıtma türlerinin tedavisi için kullanılan hidroksiklorokinin, COV 19 hastalarında ayakta kullanımı için “acil kullanım onayı” (EUA) çıkardı.

Hangi bilimsel veriye dayandı?

Fox News'in mart ayı boyunca yaptığı “bulgular bu ilacın virüsü vücuttan tamamen temizleyebileceğini gösterdi” haberlerine!

Keza:

ŞAŞIRIP KALDIM

Başkan Donald Trump, 19 Mart'taki basın açıklamasında COV 19 için hidroksiklorokin önerdi. Ticaret danışmanı Peter Navarro ile avukatı Rudy Giuliani'nin bu beyanatı desteklemesiyle,ilaç dünya gündemine geldi. Mucize ilaç bulunmuştu işte…

Dünya Sağlık Örgütü bile aynı görüşteydi!

Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi'nin (FEMA) depolarda bulunan 29 milyon tablet hidroksiklorokinin salgının yoğun olduğu bölgelere göndermesine karar verildi.

Sonra ne oldu?

Sadece tek hekim, bulaşıcı hastalık uzmanı Rick Bright ihbar şikâyetinde bulundu. Devamı geldi… İlacın ölümlere sebep verdiği anlaşılınca “acil kullanım onayı” kaldırıldı!

Dünya Sağlık Örgütü 26 Mayıs'ta COV 19 tedavileri için yaptığı küresel ilaç denemelerinden hidroksiklorokin askıya aldığını açıkladı!

Bilim dergisi Lancet, 22 Mayıs'ta yazdığı makaleyi 4 Haziran'da geri çekmek zorunda kaldı…

Demem şu ki:

Acil kullanım onayı tek başına yeterli değil…

Aşının güvenilir olmasını FDA'nın verdiği acil kullanım kodunun sağladığından emin olamayız. FDA şaibelidir zaten!

“Kara Kutu/ Yüzleşme Vakti” kitabı için araştırma yaparken her şaibeli olayda karşıma FDA çıktı. Oysa. Bu “örgütün” onaylamadığı ilacın/gıdanın -Türkiye dahil- dünyada satış hakkı yoktur.

Merak edip “kim bu dünyayı yöneten kurumun başkanları” diye araştırmaya başladığımda şaşırıp kaldım:

NEYMİŞ BİLİMMİŞ

FDA Başkanı, Amerikan Senatosu'nu çoğunluk oyuyla seçilir. Seçim pek kolay geçmez; küresel ilaç şirketleriyle çalışan politikacılar-büyük lobiler devreye girer. Nasıl girmesin; FDA sadece ABD'deki tüketici harcamalarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan 2.4 trilyon dolarından fazla tüketici ürününü kontrol eder!

FDA bütçesi 4.7 milyar dolardır ve bunun yaklaşık 2 milyar dolarını küresel ilaç-gıda şirketleri verir! Parayı veren düdüğü

çalar mı?

Tek örnek vereyim:

Trump göreve başlar başlamaz FDA başına Scott Gottlieb'in gelmesini sağladı. Kimdi Gottlieb?

20 milyar dolarlık ABD –sağlık da dahil- yatırım şirketi “New Enterprise Associates” (NEA) ortağıydı! (Ki şirket 2007'de dünyanın en büyüğüydü.)

Gottlieb, FDA başkanlığına adım adım getirildi:

Kitabımda gerçek yüzlerini sergilediğim İngiliz Tıp Dergisi (BMJ) ve Amerikan Tıp Derneği Dergisi (JAMA) editör kadrosunda bulundu. Wall Street Journal ve Forbes gibi yayınlarda makaleler yazdı. Fox News ve CNBC'de düzenli programlar yaptı.

Ardından… Fortune dergisi “Dünyanın En Büyük 50 Liderinden” biri seçti. Time dergisi “Sağlık Alanını Dönüştüren 50 Kişiden Biri” olarak seçti. Amerikan Tabipler Birliği üstün devlet hizmeti olan Nathan Davis Ödülü'nü verdi.

Peki, Gottlieb FDA'dan ayrıldıktan sonra nereye gitti dersiniz:

Tarih:27 Haziran 2019.

Gottlieb, Pfizer yönetim kurulu üyesi oldu! (Bir diğer yönetim kurulu üyesi Susan Desmond Hellmann, Bill- Melinda Gates Vakfı'nın 2014'ten 2020'ye kadar İcra Kurulu Başkanlığını yaptı! Kimin eli kimin cebinden değil mi?)

Pfizer'ın COV-19 aşısının onayı için FDA'da kimler lobi yaptı? Bu onay ile Pfizer borsada tüm zamanların en yüksek seviyesinden satışlar yaptı.

Tıbbın/aşının ekonomi politiğini bilmeniz şart.