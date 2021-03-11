Meral Akşener…

34 yıllık haberciyim…

Yaşanılan kimi siyasal olayı önceden yaşamışlık/ dejavu duygusuyla takip ediyorum!

27 yıl önceye/1994 yılına götüreyim sizleri…

Türkiye'de ağır ekonomik kriz vardı. 26 Ocak'ta Türk lirası yüzde 13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980'den beri ilk kez yaşanıyordu bu…

Üç gün sonra… 50 Türk uçağı PKK'nın Irak'ta bulunan Zeli kampına harekât yaptı…

Siyasi gündemde parti kapatmalar vardı: Refah Parti için 9 Şubat'ta Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı…

TBMM'de 2 Mart'ta DEP/Demokrasi Partisi 6 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Yetmedi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez iki milletvekili Hatip Dicle ve Orhan Doğan, TBMM çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Ardından… Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık gözaltına alınmamak için TBMM'den çıkmayacaklarını açıkladı. Eylemleri iki gün sürdü; 4 Mart'ta cezaevine kondular…Bu süreçte HEP, ÖZDEP, DEP kapatıldı…

O dönem hükümette DYP-SHP koalisyon hükümeti vardı.

Peki… Bu sert politik süreç parti oylarına nasıl yansıdı?

27 Mart'ta yerel seçim oldu:

– İktidar ortağı DYP/Tansu Çiller'in oyu yüzde 3.73 düştü.

– İktidar ortağı SHP/ Murat Karayalçın'ın oyu yüzde 15.17 düştü.

Muhalefetteki ANAP/Mesut Yılmaz ve DSP /Bülent Ecevit'in oyu da düştü.

Kimin oyu arttı; kapatma davası açılan Refah Partisi'ni oyu yüzde 9.33 arttı! Bir önceki yerel seçimdeki yüzde 9.80 olan oyunu yüzde 19.13'e ulaştırdı!

Bitmedi…

1995 SEÇİMİ OYLARI

Ve, 24 Aralık 1995 milletvekili seçim gündemi, Kürt milletvekillerinin cezaevine atılması ve partilerinin kapatılması tartışmaları oldu.

Seçim birincisi parti kapatmalarına karşı çıkan Refah Partisi oldu. Oyunun yüzde 21.38'e çıkardı.

İkinci parti ANAP oldu. Oyunun yüzde 19.65'e çıkardı.

İktidar ortağı DYP oylarını bu kez yüzde 7.85 oranında düşürdü. 1991 genel seçiminde yüzde 27.03 olan oyu, yüzde 19.08'e indi…

Diğer ortak -Kürt oylarının iktidar ortağı yaptığı- SHP tarihe karıştı; CHP ile birleşti. Bu partinin oyu yüzde 10.71 oldu.

Şurası önemlidir:

DEP milletvekillerinin dokunulmazlığın kaldırılması, Kürt partilerinin kapatılması için büyük çaba gösteren MHP, 1995 genel seçiminde ne kadar oy aldı dersiniz? Yüzde 8.18 ile baraj altında kaldı! PKK'nın terör eylemleriyle oluk gibi kan akıttığı, Kürt partilerin ardı ardına kapatıldığı dönemde “milliyetçi parti” baraj altında kaldı.

Bu sandık sonuçlarını nasıl değerlendireceğiz?

Kuşkusuz koalisyon ortağı parti oylarının düşüşü salt Kürt meselesine bağlanamaz. 26 Ocak devalüasyonu ardından 5 Nisan kararları alındı. Türk lirası diğer para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 38 devalüe edildi. Dolar 7 (bin) liradan 40 (bin) liraya çıktı. Vs.

Bir yanda ağır ekonomik kriz…

Diğer yanda Kürt sorunu…

1990'ların ekonomi-politiği buydu!

Bugün farklı mı?

MAKSAT GÜNDEMİ DEGİŞTİRMEK

Sözü İYİ Parti lideri Meral Akşener'e getirmek istiyorum…

1990'larda siyasetin merkezindeydi; İçişleri Bakanlığı yaptı.

Kısa süreli bakanlığı sembolik idi: İlk kadın İçişleri Bakanı olması da değildi konu; Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Yani, 1990'ların şiddetli siyasal dönemini yakından yaşadı.

Sanırım herkes şu görüştedir:

Meral Hanım devleti bilir…

Meral Hanım politik tecrübeye sahiptir…

1990'larda çocuk olan bugünün kimi politikacıları, köşe yazarları Meral Akşener'e HDP konusunda akıl veriyor! Siyasi mühendislik, politik manevra öğretmeye çalışıyor. Bir ezberi tekrarlayıp aslında diyorlar ki; “Meral Hanım 1990'lardaki politik hataları devam ettir!”

Terörle mücadele ile sivil siyaseti birbirine karıştırmak PKK'yı güçlendirir. 1990'lardan hiç mi ders almayacağız?

Meral Hanım, PKK terörüyle mücadele etme konusunda hep kararlı oldu.

Tahminime göre bugün, HDP seçmenini kazanmak için dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor. Bu politik tavır doğrudur.

1990'lardaki “asarız keseriz, kapatırız” anlayışının bugün “hortlatılması” altı milyon HDP seçmenini legal siyasetin dışına çıkarır. Ki bunun ülkeye yararı yoktur.

İktidar ve ortağı tıpkı 1990'larda olduğu gibi ağır ekonomik krizle mücadele edeceğine gündemi saptırmaya çabalıyor…