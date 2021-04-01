1970'lerin başı…

Daha çocuğum…

Ecevit rüzgârı esiyor ülkede…

Duvara sloganlar yazıyoruz; birini hiç unutmam: Yobaz Erbakan…

Bakışımız yıllar boyu değişmedi; Erbakan “alay konusu” idi “bizim mahalle” için.

CHP-MSP koalisyon hükümetinin ülke için değerini bile kavrayamadık. Erbakan'ın sözleri eğlence konusu olmaya devam etti:

-Milli Gazete'de futbolcuların kısa şortlarından dolayı spor sayfasının kapanmasını…

–Hosteslerin etek boylarını 15 cm uzatma gayretlerini…

–Oğuzhan Asiltürk'ün gazetelerdeki kadın dekolte kıyafetlerini karalaması ile alay ettik.

Her yaptıklarını küçümsedik.

Hafife aldıklarımız/önem vermediklerimiz büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanınca “Şeriat geliyor” diye panik yaptık, bir kez olsun anlamaya çalışmadık.

Daha acısı… Başörtülü kızların haykırışlarını duymazdan geldik.

Daha acısı… Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı cinayetlerinden sonra asıl faillerin oyununa gelip “Türkiye İran Olmayacak” sloganı attık.

Daha acısı… Erbakan'a karşı 28 Şubat'a destek çıktık.

Meseleye sadece tek kültürel boyutla/yaşam biçimiyle baktık.

Güya, Marksist idik…

Güya, Marksist teorideki alt yapı-üst yapı nedir; ekonomik ilişkilerin kültürü, ideolojiyi, siyasi kurumları ve toplumsal yönetim biçimini belirlediğini bilirdik. Ne gezer, yarım bildiğimizin hiç farkında değildik.

Peki…

“Bizim Mahalle” böyleydi…

Ya “Öteki Mahalle?”

SOVYET-ÇİN ÇATIŞMASI

Dün… Milli Gazete manşet yaptı:

-“Çin İslam Dünyasını Kuşatıyor.”

Haber şuydu:

-“İslam ülkelerine milyarlarca dolar yatırım yapan Çin; Pakistan, Türkiye, İran ve Körfez ülkeleri üzerinde geniş bir etki alanı kurdu. Buna mukabil İslam ülkeleri, Doğu Türkistan meselesi başta olmak üzere birçok konuda sessizliğe bürünmeyi tercih etti. Neticede ekonomik bağımlılık, siyaseten bağımlılığı da beraberinde getirdi!”

Milli Gazete arşivine girip baktım; sadece son üç ayda 37 Doğu Türkistan haberi yapmışlardı. Yani, üç günde bir haber diyebiliriz.

Hepsinin ortak konusu Çin'in, Doğu Türkistan/Uygurları ezdiği iddiası:

-“Soykırıma sessiz kalmayın!”

Doğu Türkistan'da soykırım varsa hep birlikte mücadele edelim. Ama, öncelikle haber kaynaklarınızı gözden geçirmeniz gerekmiyor mu?

Sorgulamak şart: Doğu Türkistan/Uygur meselesi neden son beş on yılda dünya gündemine geldi?

Oysa. Mesela… Sosyalistler bu konuyla hep ilgiliydi:

Bilirsiniz sol dünyada “Çinci”-“Sovyetçi” kanatlar vardı. Her iki ülke birbirine düşmandı.

Sovyetler, bölgedeki Uygurları (ve Kazakları) Çin'e karşı kışkırttı. Örneğin… Taşkent'ten Doğu Türkistan'a radyo yayınları yaptı, Uygurları bağımsız bir devlet için teşvik etti. 1962'de olaylar çıktı “Kurtuluş Ordusu” mensubu 60 bin Uygur (ve Kazak) Sovyetler Birliği'ne kaçtı…

Keza:

Sovyetler Birliği, Afganistan'a 1979'da girince bu kez Çin, “Müslüman Afganlara zulüm yapılıyor” diye Uygurları Sovyetlere karşı ayaklandırmaya çalıştı!

Bugüne gelirsek…

Çin, ne zaman dünya devi oldu; 1990'ların sonundan itibaren Doğu Türkistan/Uygur konusu ABD öncülüğündeki Batı için “sorun” gösterilmeye başlandı…

Şuraya gelmek istiyorum:

TEK BOYUTLU BAKIŞ

Milli Gazete…

Doğu Türkistan meselesine salt kültürel/inanç boyutuyla duygusal bakıyor.

Konunun, ekonomi-politiği ile hiç ilgili değil.

Konunun, çatışmalı rekabet stratejisiyle hiç ilgili değil.

Konunun, psikolojik harp yöntemiyle hiç ilgili değil.

Konunun, 69 ülkeyi etkileyecek Çin'in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle hiç ilgili değil. Dünya haritasını açıp bakmıyorlar; “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin şimdiye kadar belirginleşen ana güzergâhları nedir, görmüyorlar:

İlki, Doğu Türkistan-Kazakistan-Rusya-Beyaz Rusya üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor…

Diğeri, Doğu Türkistan-Kazakistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gidiyor…

Bir başkası da, Doğu Türkistan'dan başlayıp Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetleri'nden geçen muhtelif rotalardan İran'a ve Ortadoğu'ya bağlanıyor…

Milli Gazete…

Çin ile ABD arasındaki büyük jeopolitik mücadeleyi analiz edemiyor, politik açıdan değerlendiremiyor. Önyargıyla hareket ediyor, ezberini bozmuyor, kendini aldatmaya açık hale getiriyor.

Dünkü manşeti gösteriyor ki, hemen her meseleyi salt kültür boyutuna indirgemekten bir türlü vazgeçemiyor.

Çorum olaylarını yaşadım; “Kızılbaşlar camiye bomba attı” yalanıyla şehir yandı-yakıldı.

Bugün de, “Çin, Doğu Türkistan'daki camilere bomba atıyor” deniyor!

Emperyalizm, iki yüz yıldır aynı yalanlarla Müslümanları kandırmayı sürdürüyor.

“Öteki Mahalle”nin hali benim çocukluğuma benziyor.