23 Nisan ve beyaz çoraplı çocuklar!..

“Edebiyatın Kaptanı” Attila İlhan, sevdasının kenti güzel İzmir'i içli bir şehre benzetir.

İçli şehrin tarihi semtlerinden biri de Kahramanlar'dır.

Kültürpark, Alsancak Garı'na giden demiryolu hattı, kapılar arasındadır.

Alsancak'a komşudur.

Yoksul ama yüreği varsıl sakinleriyle, Kahramanlar Çeşmesi ile tanınır.

Bir de Kahramanlar İlkokulu ile…

Öykümüzün kahramanı çocuğun yolu, bu okuldan; Kahramanlar İlkokulu'ndan geçer…

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65 yıl kadar önce…

Türkiye'nin çocukları “Ata”larının armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyor…

Okullar, sınıflar, gelincik gibi Ay-Yıldızlı bayraklarla, rengarenk balonlarla süsleniyor.

Kahramanlar İlkokulu'nun öğrencileri de tarifsiz heyecanlar yaşıyor…

Hatta törende küçük yaşına rağmen Türk Bayrağı'nı taşımak gibi çok büyük bir sorumluluğu üstlenen 5. sınıf öğrencisi çocuğun heyecandan uykuları kaçıyor.

Çünkü bayraktar çocuk, daha o yaşında, bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı bayrağı taşımanın hayatının en büyük onurlarından, mutluluklarından biri olduğunu biliyor.

Ve 23 Nisan günü kalbi pır pır ederek okuluna gidiyor.

En öne geçip bayrağı alıyor, tüm öğrenciler onun arkasında sıralanıyor…

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Tören öncesinde okul müdürü öğrencileri tek tek kontrol ediyor…

Ve sıra bayrak taşıyan çocuğa geldiğinde avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor!

Azarlamakla yetinmeyip minik kulaklarından çekiyor; “Senin çorapların neden beyaz değil de siyah?” diyerek gözyaşları süzülen yanaklarına iki de tokat atıyor. Öfke krizine giren müdürün “Nerede senin beyaz çorapların?” diye haykırışı okulun bahçesinde yankılanıyor, hatta yakın sokaklardan bile duyuluyor.

Sonunda bayrağı küçücük ellerinden adeta sökerek alıyor.

Dünyası yıkılan çocuk ağlayarak evinin yolunu tutuyor.

Anacağına bir daha okula gitmek istemediğini söyleyip odasına kapanıyor ve günlerce kimseyle konuşmuyor…

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Aradan yıllar geçiyor, çocuk büyüyor ama bu olayı hiç unutmuyor!

Her 23 Nisan günü geldiğinde gözleri buğulanıyor, o günü tekrar tekrar yaşıyor.

Ve kendi kendine “23 Nisanlarda bir okula öğrenci sayısı kadar beyaz çoraplar gönderme” sözünü veriyor.

Üniversiteyi bitirerek, kalemi güçlü, mangal yürekli ve başarılı bir gazeteci oluyor.

Her 23 Nisan geldiğinde, beyaz çorap giyemedikleri için törenlere katılamayacak çocuklar olduğunu düşünüyor.

Kendisine verdiği sözü tutarak aldığı beyaz çorapları değişik okullara dağıtmaya başlıyor.

Hiçbir başarının cezasız kalmadığı yalnız ve güzel ülkesinin ilkelerinden ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetten vazgeçmeyen gazetecisi olarak “kovulma” onurunu yaşadığı dönemlerde bile, verdiği sözü yere düşürmüyor!

İşsiz günlerinde dostlarından aldığı destekle beyaz çorapları hiç aksatmadan okullara dağıtmayı sürdürüyor.

“Ömrüm oldukça beyaz çorapları, beyaz çoraplar gibi saf, temiz çocuklara göndereceğim. Onlar bizim geleceğimiz, yarınımız, sevdamız. Çocuk yaşta üzülmesinler, kırılmasınlar. Bir çift beyaz çorap yüzünden umutları, yarınları, düşleri, istekleri kararmasın” diyor…

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O “çocuk” kim mi?

O “çocuk”, “Çocuklar türkülerden daha güzeldir. Onlar bizim yediveren güllerimizdir. Onlar ki bizim can damarlarımızdır. O güzelim çocuklara eğitim, öğretim, sağlıklı bir yaşam sağlamak başta gelen görevimizdir. O çocuklar yarındır, topraklara insan olarak basabilmemiz için onları çocuk gibi yaşatmalıyız” diye yazan “OKAN” adlı çocuktur!

O “OKAN” ki, semtine ‘'Kahramanlar'' şiirini ithaf eden “çocuk”tur!

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68'lı yiğit gazeteci yazar

OKAN YÜKSEL'dir o…

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Büyük Önderimiz Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza ve içlerindeki çocuğu yaşatıp özenle koruyan büyüklerimize kutlu olsun…