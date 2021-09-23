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Askerlerimizin idam fetvalarını veren kuşçu IŞİD kadısı!..

Gazeteci İsmail Saymaz, geçen hafta, çok başarılı bir habere imza attı ve IŞİD Terör Örgütü'nce 2016 yılında şehit edilen Fethi Şahin ve Sefter Taş isimli askerlerimizin infaz emrini veren IŞİD kadısının Gaziantep'te kuşçuluk yaptığını ortaya çıkardı.

Saymaz şunları yazdı:

“Düşünün.

Şehrinizin çarşısında geziyorsunuz.

Önünden geçtiğiniz dükkanın camekanında kuşlar sergileniyor.

Rengarenk muhabbet kuşları mı dersiniz, taklitçi papağanlar mı, taklacı güvercinler mi…

Düşünün.

Sizi içeriye buyur eden, bir kuşa bile kıyamayacak dükkan sahibinin birkaç yıl önce Suriye'de IŞİD'in kadısı olduğunu ve idam fetvası verdiğini bilseydiniz ne hissederdiniz? Peki ya, infazına hükmettikleri arasında, yakılarak öldürülen iki Türk askerinin de olduğunu öğrenseydiniz ne düşünürsünüz?

İşte, bu kuşçu şu an Gaziantep'te yaşıyor.

Elini kolunu sallayarak geziyor…”

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Habere göre; Alwi, eşi, çocukları ve gelinleriyle yerleştiği Gaziantep'te tesadüfen yakalandı ve 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü.

Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

“Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti” gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri konuldu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı.

Diyeceksiniz ki, iki Türk askerinin öldürülmesinden yargılanmıyor mu?

Bu cinayetlere ilişkin Kilis'te hakkında bir soruşturma var.

Fakat 2015 yılından bu yana sürüyor.

Hâlâ daha dava açılmadı.

Alwi, Gaziantep'te hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

İhtimaldir ki kuşçu dükkanında, camekanın önünden geçerken gözü kuşlara takılan bir müşterinin içeriye girmesini bekliyor…”

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Saymaz'ın büyük yankı yapan haberinden sonra Alwi yakalanıp tutuklandı!

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Şimdi de Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki duruma, tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın gözüyle Taliban, IŞİD ve El Kaide'nin aralarındaki mücadeleye bakalım:

“Taliban, IŞİD-K ve El-Kaide, esasta Suudi-Vahabi öğretileriyle şekillenmiş olan katı şeriat kurallarını ve cihatçı ideolojiyi sahipleniyorlar. Her üç örgüt de sosyal ve siyasi yaşamın dinden soyutlanamayacağı ve inanç uğuruna şiddet kullanılmasının meşru olduğu görüşünde birleşiyorlar. Bu ortak noktalar dışında üç örgütün hedef ve yöntemleri birbirlerinden farklı. Örneğin Taliban, El-Kaide ve IŞİD-K'dan farklı olarak cihat ideolojisini komşu devletlere ve dünyaya yaymak gibi bir hedef gütmüyor. Nitekim, Taliban Afganistan'ı yönettiği 1996-2001 yıllarında şeriat kanunlarını gayet katı ve acımasız bir şekilde uyguladı, fakat ideolojisini komşularına ihraç girişimde bulunmadı. IŞİD-K (Terör örgütünün Orta Asya kolu) ve El-Kaide'nin Taliban'dan en önemli farklarını İslam hakimiyetini dünyaya yaymak ve hilafet kurma oluşturuyor. Hilafet, Arapçada ‘Allah'ın temsilcisi' anlamına gelir. ‘Hak kazandığı için adaletle Allah'ı temsil eden yetkili' manasındadır. Hilafet konusunda ISİD-K ile El-Kaide'nin görüşleri çatışıyor. IŞİD-K hilafeti derhal kurmak isterken, El-Kaide İslam dünyasının henüz buna hazır olmadığını savunuyor. Cihatçılık, Batı dünyasını düşman olarak görüyor. Her iki örgüt de bu konuda mutabık. Ancak El-Kaide'nin bir önceliği var. Bu da, El-Kaide'nin baş düşmanı olarak gördüğü ABD'yi Suudi Arabistan'dan ve kutsal toraklardan çıkarmak. IŞİD-K türevi olduğu IŞİD gibi, kendi ideolojisini paylaşmayan Müslüman toplumları ‘hain' addediyor ve onların imhasını ‘caiz' görüyor.”

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AKP iktidarı Suriye'deki hatalarından, İdlib'in cihatçı teröristlerin yuvası haline dönüşmüş olmasından gereken dersleri çıkarmamış olmalı ki, şimdi de El Kaide ve IŞİD'in küresel terör platformu haline dönüştürmeye kararlı oldukları Afganistan'da (ABD'nin talebiyle) kalıp, Kabil Havaalanı'nın işletmesini üstlenmeye hazırlanıyor!..

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Yazımızı değerli meslektaşım Saygı Öztürk'ün, geçen hafta ve dün yayımladığı iki önemli haberin özetiyle bitirelim:

“Suriye Harekat Bölgesinde bulunmuş, özel kuvvetlerde önemli görevler yapmış 5 general Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti!..”