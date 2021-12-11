PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye yönetilemiyor!..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde 1.5 milyon ucuz ekmek ürettiklerini, buna karşın talebi karşılayamadıklarını, Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukların her geçen gün biraz daha uzadığını açıkladı.

Başkan İmamoğlu, tablonun ekonomik kriz boyutunu aştığını ve Türkiye'nin yönetilememe sorunu yaşadığını belirtti.

★★★

Çok düşündürücü bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Başkan Soyer'in verdiği bilgiye göre; son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iş için 181 bin 221 üniversite mezunu başvurmuş. Bunların 11 bin 120'si yüksek lisans öğrenimini, 658'i ise doktorasını yapmış durumdaymış!..

★★★

Geçen yıl 2 bin haneye gıda yardımı yapılırken bu yıl rakam 500 bine çıkmış!.. 115 bin hane için ‘kara kış paketi' hazırladıkları bilgisini veren Başkan, “Bunun için 444 40 35 numaralı doğrudan bir hat kurduk. Biz vatandaşlara berber, hamam, kırtasiye gibi hizmetler de veriyoruz. 80 bin çocuğa bot dağıttık. ‘Hoş geldin Bebek' paketimiz var. 160 bin çocuğa ayda 8 litre süt götürüyoruz. Çok büyük bir yoksullukla karşı karşıyayız. Ama İzmirlilerin içi rahat etsin. Onların hayatının zorlaşmaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız. İzmirlilerin refahını kara kışta da koruyacağız. Vatandaşlarımızın canı yanmadan bu krizi atlatacak güce sahibiz… Darda olanlar şunu bilsinler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden, günün 24 saatinde ekonomik sıkıntılar içindeki İzmirlilerin yanında olacak…”

★★★

Bir mesaj da Edirne'de esnaflık yapan değerli okurumuz Nasip Büke'den:

“Değerli Uğur Abi,

Pazartesi günü saat 15.00'e kadar dükkanımda siftah bile yapmadan oturunca, midem kazınmaya başladı.

Kalkıp yakınımızdaki küçük fırına simit almaya gittim.

Baktım ki fırıncı da oturuyor! ‘Hayrola, nedir bu durum?' diye sordum. ‘Un yok, elim kolum bağlı' dedi. ‘Parasını da versen yok, yanlış anlama' diye de ekledi. Simit istedim ‘2.5 liraya satıyorum ama inan ki bana maliyeti 3 lira' dedi. ‘Doğrudur, cuma günü susamın kilosunun 13'ten 35 liraya çıktığını okudum' deyince, ‘Abicim o fiyat, cuma günü için geçerliydi! Bugün itibarıyla 55 lira!' cevabını verdi.

★★★

Dükkana döndüğümde, Kırklareli'nde yaşayan yeğenim aradı ‘Nasip Abi, İstanbul'a vakum peynir gönderecektin. Bugün al, çünkü yarın en az yüzde 40-50 zam geliyor' dedi… ‘Yahu Cem, sütü daha tencereye koyup kaynatmadan bu neyin zammı?' diye sorunca ‘Kimin eli kimin cebinde belli mi be abicim!' dedi.

Akşamüstü Kırklareli peyniri satan dükkana gittim.

Yeğenim haklı çıktı. Çünkü önünde benzin kuyruğu gibi kuyruk oluşmuştu!..

★★★

Bir vaka da dün yaşadım: Elimde liste ile markete girdim. Listenin en başındaki kabuklu cevizin fiyat etiketi 36.90 liraydı. Diğer ürünlere de göz gezdireyim dedim, taş çatlasın 4-5 dakika sonra liste başı ürünümü almak için dönüp aynı rafa geldiğimde bir de ne göreyim! Aaaaa etiket 42.90 lira olarak revize edilmemiş mi!..”

★★★

Değerli okurlarım,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çok haklı.

Karşımızdaki tablo, ekonomik buhran boyutunu çoktan aşmış durumda.

Türkiye, ağır bir yönetilememe kriziyle baş başa!..