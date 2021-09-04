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Sezonu Şentürk ile açtık

Sevgili izleyicilerimiz, uzun yıllardır sabah haberlerine damga vuran FOX Haber Merkezi, yeni sezonu İsmail Küçükkaya ve Doğan Şentürk ile açtı. Alışagelmiş FOX Haber başarısı 2007/2008 yıllarında FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile başladı. Sabah haberini, akşam bültenini ve gece haberlerini oturttu. Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Nazlı Tolga ve Selçuk Tepeli olmak üzere, nice ünlü haber spikerleri yetiştirdi. Haber merkezini şu günlerde artık öyle bir noktaya getirdi ki kendisi de ana haberi sunsa aynı reytingleri rahat alır. Seçim sonrası yaptığı programlarda Doğan Şentürk'ün hep reyting rekorları kırdığını gördük. Mutfaktan gelmek işte böyle bir şey!

Sadece TV mesleğinde değil her meslekte bu durum aynıdır. Doğan Şentürk bir okul gibidir. Yetiştirdiği televizyoncular farklı kanallarda hep zirvede. Spor ekranında, Transfer raporu ile muhteşem bir moderatörlük yapan Aykut İnce son günlerde çok dikkat çekiyor. Artı + 45 (males) hedef kitle izleyici Aykut'un tüm programlarına takılı kalıyor. Gündem transfer haberlerini ayrıntılı bir şekilde Aykut İnce'den alıyoruz. Rotamızı yine tek programı programlara bölen yayınlara çeviriyoruz. Kendilerini başarılı gibi gösteren bu programlar, emek sarf edip listede bölünmüş programlar ve 30 saniyelik hava durumları yüzünden haklarını alamayan yayınları zor durumda bırakıyorlar. Özellikle çocuk yayınların en az 50 tane olduklarını listede görüyor hayret ve serzenişle takip ediyoruz. Reklam bağlantısı öteki yayınlara göre çok fazla olmayan ve 5 yaşında çocukların izlediği aşağı yukarı 50 yayın milyarlarca dolar reklam payının olduğu reyting listesinde olmamalıdır. Yeni bir çocuk platformu oluşturulup orda ölçülmesi televizyonculuk adına kaçınılmaz bir hamle olduğu düşünüyorum. Sağduyulu TV yöneticilerin aralarında mutabakata varıp bu inisiyatifi kullanmaları gerekiyor. 30 saniyelik yayınların ve 2 saatlik programları 6'ya veya 7'ye bölmek zorlu koşullarda yayın yapanların hevesini kaçırır. Müge Anlı'yla bitirmek istiyorum. Uzun yıllardır, tarihi reyting rekorları kıran Müge Anlı, yeni sezona da aynı performansı sürdürerek başladı. Akıllara durgunluk verecek tarihi reyting rekorlarına bu yılda devam ediyor. Sevgi ile kalın…