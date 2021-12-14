Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Sorun Luyindama değil

Galatasaray’ın oynamak istediği pasa dayalı bir futbol anlayışı hayali var ancak bu futbola uygun futbolcuları ve fizik kalitesi yok. O yüzden de bu anlayış sadece hayal olarak kalıyor. Rakipleri Galatasaray'ı durdurmak için ön alan baskısı yapıyor, orta sahada agresif oynuyor, hareketsiz oyun da buna eklenince yetiyor.

Yedlin ve Van Aanholt gibi iki bekiniz varsa bu oyunu oynama şansınız yok. Galatasaray'ın kolu kanadı kırık. Orta sahası yetenekten uzak ve forvet bağlantısını sağlayamıyor. Sonuç olarak sadece Kerem ya da Feghouli'nin ayağına bakan bir takım çıkıyor karşımıza. Üstelik Galatasaray çok hareketsiz bir oyun oynuyor. Pas oyununun kilit noktası harekettir. Her oyuncu toplu ya da topsuz hareket halinde olmalıdır ki rakibin dengesini bozsun. Galatasaray'daki gibi topu ayağına alan kağnı gibi hareket ederse rakip yerleşir ve oyunu açamazsınız. Sivas dün sadece ayakta kaldı ve beklediği fırsat geldi. 8.5 milyon Euro'luk müthiş yetenek Luyindama'ya rakip baskı bile yapmıyor ve onu rahat bırakıyor. O da pas hatasıyla topu önce rakibe atıyor, dönen topta çevre kontrolü yapmadan hem Muslera'yı sakatlıyor hem de maçı rakibe armağan ediyor. Ama sorun sadece Luyindama değil. Bundan önceki maçlarda o yoktu, oyun yine aynıydı.

Muslera yerdeyken atılan gol spor ruhuna aykırı mı değil mi tartışılır, VAR kararları doğru mu yanlış mı tartışılır ancak Galatasaray'ın genel performansının düşüklüğü ve yanlışları tartışılmaz.