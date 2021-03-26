Akp kongresi

Hem adına kurbanım, hem Allahına, Adana hoşgeldin

Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez, Adıyaman hoşgeldin

Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun, Afyonkarahisar hoşgeldin

Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce, Ağrı hoşgeldin

Gökte yıldızım ay'ım, yerde sarayımsın, Aksaray hoşgeldin

Kızıl elma'ya koşan şehzadelerin şehri, Amasya hoşgeldin

Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbimizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim, Ankara hoşgeldin

Ruha şifadir denizin güneşin tabiatın, Antalya hoşgeldin

Name olsam tellerine, kurban olam yollarına, Ardahan hoşgeldin

Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı, Artvin hoşgeldin

Efelerin töresi, ecdadımın mirası, Aydın hoşgeldin

Dağları bağ, vadileri altın deresi, Balıkesir hoşgeldin

Coğrafyanın kalbinde zümrütten bir nakışsın, Bartın hoşgeldin

Türkünü Dicle söyler, akan gönülce söyler, Batman hoşgeldin

Dedem Korkut soy soylar, yurdu şen olana, Bayburt hoşgeldin

Yedi asırlık devlet çıkar rüyandan, Bilecik hoşgeldin

Oğul balım, dağ çiçeğim, bin gönüllüm, Bingöl hoşgeldin

Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz, Bitlis hoşgeldin

Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim, Bolu hoşgeldin

Teke yöresinde yörük töresi geçer, Burdur hoşgeldin

Uludağ'ın gözlerini kamaştıran güneşim, Bursa hoşgeldin

Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan, Çanakkale hoşgeldin

Maşallah der görenler, çok yaşasın yarenler, Çankırı hoşgeldin

Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin, Çorum hoşgeldin

Kaç yıl oldu biz bu sevdaya düşeli efeler, Denizli hoşgeldin

Sen ki medeniyetimin yarisin, diyarısın, vazgeçilmezisin, Diyarbakır hoşgeldin

Mertçe durur sözünde, Konuralp'in izinde, Düzce hoşgeldin

Fatih Mehmet senden çıkar, fetihler senden başlar, Edirne hoşgeldin

Fırat'ın türküsünü en güzel gakkoş söyler, Elazığ hoşgeldin

Bir güzel yurda vardım, ne güzel bağlar, Erzincan hoşgeldin

Dadaşım ak alnına Palandöken imrenir, Erzurum hoşgeldin

Yunus gönlü çiçek açar taşında toprağında, Eskişehir hoşgeldin

Şahinimsin gazimsin iki gözümsün, Gaziantep hoşgeldin

Güzelliğinle dünya durdukça durasın, Giresun hoşgeldin

Gönül bahçemin gümüş goncası, Gümüşhane hoşgeldin

Dağlar arasında lale çiçeğim, Hakkari hoşgeldin

Medeniyetler beşiği, ülkemin altın ışığı, Hatay hoşgeldin

Serhaddi bekleyen nazlı ovam, Iğdır hoşgeldin

Gülleri güzel amma kendi gülünden güzel, Isparta hoşgeldin

Eteklerinden denizlerin, kubbelerinden göklerin öptüğü, dünyanın etrafında dönüp durduğu, bir semtini bile sevmeye bir ömrün yetmediği, İstanbul hoşgeldin

İklimiyle insanıyla efesiyle dünyada biriciksin, İzmir hoşgeldin

Edelere kahramanlık herkesten çok yakışır, Kahramanmaraş hoşgeldin

Medeniyet mirası, güzellikler atlası, Karabük hoşgeldin

Türkçemi bayrak olup dalgalandıran, Karaman hoşgeldin

Aşıkların milletime, milletim sana aşık, Kars hoşgeldin

Cana can katar her yanın, ne güzelsin sen, Kastamonu hoşgeldin

Bir yarim var Erciyes'e yaslanır, Kayseri hoşgeldin

Bozlakların türkülerin ruhu var toprağında, Kırıkkale hoşgeldin

Kırklar şehitler ili, mertler yiğitler ili, Kırklareli hoşgeldin

Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a hep gülleri biter, Kırşehir hoşgeldin

Beyleri sözünün eri, ışıldar zeytin gözleri, Kilis hoşgeldin

Akçakoca'nın sevdası, yüce torunlarının şehri, Kocaeli hoşgeldin

Mevlana'nın bilgelik ocağı, Selçuklu'nun başkenti, Konya hoşgeldin

Pınarlardan berrak, çinilerden güzelsin, Kütahya hoşgeldin

Dünyada eşin bulunmaz, dağın bile bey senin, Malatya hoşgeldin

Gediz Ovası'nın Fatihler yetiştiren ilim irfan ocağı, Manisa hoşgeldin

Taşa işlenen şiirim, medeniyet mirasım, Mardin hoşgeldin

Gönlü Toroslar'dan yüce, Akdeniz'den engin, Mersin hoşgeldin

Seni görmeyenler güzel gördüm demesin, Muğla hoşgeldin

Açtın Anadolu'yu Türk'e, yoldaş oldun Alparslan'a, Muş hoşgeldin

Hacıbektaş'tır pirimiz, güzeldir şehrimiz, Nevşehir hoşgeldin

Sevdası dağlar aşan, tarihi çağlar açan, Niğde hoşgeldin

Bağrına yaslanmış sevinir Karadeniz, Ordu hoşgeldin

Bereketli hareketli, kadirlim kıymetlim, Osmaniye hoşgeldin

Baba ocağım Rize, kurban olurum size, Rize hoşgeldin

Destan şehrimiz, ırmak şehrimiz, bayrak şehrimiz, Sakarya hoşgeldin

İlelebet sönmeyecek istiklal meşalemsin, Samsun hoşgeldin

Her sayfası hikmetli, marifetnamemsin, Siirt hoşgeldin

Karadeniz seni takar zümrüt diye sinesine, Sinop hoşgeldin

Aşık Veysel'in sazını çaldığı, alimler şairler şehri, Sivas hoşgeldin

Şanına ceylanına, bağrında yatan peygamberlerine kurban, Şanlıurfa hoşgeldin

Hazreti Nuh'un şehri, Mem u Zin'in aşkı, Şırnak hoşgeldin

Sen ki fetihler ufkusun, Marmara'nın incisisin, Tekirdağ hoşgeldin

Kendisi bir bağ içinde, bizim gönlümüz onun içinde, Tokat hoşgeldin

Tabiatına doyulmaz, insanına doyulmaz, tadına doyulmaz, Trabzon hoşgeldin

Binbir güzelliğin cem olup adını verdiği şehir, Tunceli hoşgeldin

Elleri sevda dokuyan, efesi dünyaya meydan okuyan, Uşak hoşgeldin

Gölüyle tarihiyle, sarsılsa da hep ayağa kalkan azmiyle, Van hoşgeldin

Binbir rengin yuvası, güzellikler ovası, Yalova hoşgeldin

Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam, Bozok diyarı, Yozgat hoşgeldin

Karakaşları ferman yazdıran emek şehri, Zonguldak hoşgeldin

Eveeeet, son harfe geldik…

Size bir çağrıda bulunmak istiyorum, yastık altındaki altınları, dövizleri çıkarın, getirin!