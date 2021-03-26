Akp kongresi

Hem adına kurbanım, hem Allahına, Adana hoşgeldin
Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez, Adıyaman hoşgeldin
Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun, Afyonkarahisar hoşgeldin
Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce, Ağrı hoşgeldin
Gökte yıldızım ay'ım, yerde sarayımsın, Aksaray hoşgeldin
Kızıl elma'ya koşan şehzadelerin şehri, Amasya hoşgeldin
Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbimizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim, Ankara hoşgeldin
Ruha şifadir denizin güneşin tabiatın, Antalya hoşgeldin
Name olsam tellerine, kurban olam yollarına, Ardahan hoşgeldin
Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı, Artvin hoşgeldin
Efelerin töresi, ecdadımın mirası, Aydın hoşgeldin
Dağları bağ, vadileri altın deresi, Balıkesir hoşgeldin
Coğrafyanın kalbinde zümrütten bir nakışsın, Bartın hoşgeldin
Türkünü Dicle söyler, akan gönülce söyler, Batman hoşgeldin
Dedem Korkut soy soylar, yurdu şen olana, Bayburt hoşgeldin
Yedi asırlık devlet çıkar rüyandan, Bilecik hoşgeldin
Oğul balım, dağ çiçeğim, bin gönüllüm, Bingöl hoşgeldin
Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz, Bitlis hoşgeldin
Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim, Bolu hoşgeldin
Teke yöresinde yörük töresi geçer, Burdur hoşgeldin
Uludağ'ın gözlerini kamaştıran güneşim, Bursa hoşgeldin
Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan, Çanakkale hoşgeldin
Maşallah der görenler, çok yaşasın yarenler, Çankırı hoşgeldin
Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin, Çorum hoşgeldin
Kaç yıl oldu biz bu sevdaya düşeli efeler, Denizli hoşgeldin
Sen ki medeniyetimin yarisin, diyarısın, vazgeçilmezisin, Diyarbakır hoşgeldin
Mertçe durur sözünde, Konuralp'in izinde, Düzce hoşgeldin
Fatih Mehmet senden çıkar, fetihler senden başlar, Edirne hoşgeldin
Fırat'ın türküsünü en güzel gakkoş söyler, Elazığ hoşgeldin
Bir güzel yurda vardım, ne güzel bağlar, Erzincan hoşgeldin
Dadaşım ak alnına Palandöken imrenir, Erzurum hoşgeldin
Yunus gönlü çiçek açar taşında toprağında, Eskişehir hoşgeldin
Şahinimsin gazimsin iki gözümsün, Gaziantep hoşgeldin
Güzelliğinle dünya durdukça durasın, Giresun hoşgeldin
Gönül bahçemin gümüş goncası, Gümüşhane hoşgeldin
Dağlar arasında lale çiçeğim, Hakkari hoşgeldin
Medeniyetler beşiği, ülkemin altın ışığı, Hatay hoşgeldin
Serhaddi bekleyen nazlı ovam, Iğdır hoşgeldin
Gülleri güzel amma kendi gülünden güzel, Isparta hoşgeldin
Eteklerinden denizlerin, kubbelerinden göklerin öptüğü, dünyanın etrafında dönüp durduğu, bir semtini bile sevmeye bir ömrün yetmediği, İstanbul hoşgeldin
İklimiyle insanıyla efesiyle dünyada biriciksin, İzmir hoşgeldin
Edelere kahramanlık herkesten çok yakışır, Kahramanmaraş hoşgeldin
Medeniyet mirası, güzellikler atlası, Karabük hoşgeldin
Türkçemi bayrak olup dalgalandıran, Karaman hoşgeldin
Aşıkların milletime, milletim sana aşık, Kars hoşgeldin
Cana can katar her yanın, ne güzelsin sen, Kastamonu hoşgeldin
Bir yarim var Erciyes'e yaslanır, Kayseri hoşgeldin
Bozlakların türkülerin ruhu var toprağında, Kırıkkale hoşgeldin
Kırklar şehitler ili, mertler yiğitler ili, Kırklareli hoşgeldin
Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a hep gülleri biter, Kırşehir hoşgeldin
Beyleri sözünün eri, ışıldar zeytin gözleri, Kilis hoşgeldin
Akçakoca'nın sevdası, yüce torunlarının şehri, Kocaeli hoşgeldin
Mevlana'nın bilgelik ocağı, Selçuklu'nun başkenti, Konya hoşgeldin
Pınarlardan berrak, çinilerden güzelsin, Kütahya hoşgeldin
Dünyada eşin bulunmaz, dağın bile bey senin, Malatya hoşgeldin
Gediz Ovası'nın Fatihler yetiştiren ilim irfan ocağı, Manisa hoşgeldin
Taşa işlenen şiirim, medeniyet mirasım, Mardin hoşgeldin
Gönlü Toroslar'dan yüce, Akdeniz'den engin, Mersin hoşgeldin
Seni görmeyenler güzel gördüm demesin, Muğla hoşgeldin
Açtın Anadolu'yu Türk'e, yoldaş oldun Alparslan'a, Muş hoşgeldin
Hacıbektaş'tır pirimiz, güzeldir şehrimiz, Nevşehir hoşgeldin
Sevdası dağlar aşan, tarihi çağlar açan, Niğde hoşgeldin
Bağrına yaslanmış sevinir Karadeniz, Ordu hoşgeldin
Bereketli hareketli, kadirlim kıymetlim, Osmaniye hoşgeldin
Baba ocağım Rize, kurban olurum size, Rize hoşgeldin
Destan şehrimiz, ırmak şehrimiz, bayrak şehrimiz, Sakarya hoşgeldin
İlelebet sönmeyecek istiklal meşalemsin, Samsun hoşgeldin
Her sayfası hikmetli, marifetnamemsin, Siirt hoşgeldin
Karadeniz seni takar zümrüt diye sinesine, Sinop hoşgeldin
Aşık Veysel'in sazını çaldığı, alimler şairler şehri, Sivas hoşgeldin
Şanına ceylanına, bağrında yatan peygamberlerine kurban, Şanlıurfa hoşgeldin
Hazreti Nuh'un şehri, Mem u Zin'in aşkı, Şırnak hoşgeldin
Sen ki fetihler ufkusun, Marmara'nın incisisin, Tekirdağ hoşgeldin
Kendisi bir bağ içinde, bizim gönlümüz onun içinde, Tokat hoşgeldin
Tabiatına doyulmaz, insanına doyulmaz, tadına doyulmaz, Trabzon hoşgeldin
Binbir güzelliğin cem olup adını verdiği şehir, Tunceli hoşgeldin
Elleri sevda dokuyan, efesi dünyaya meydan okuyan, Uşak hoşgeldin
Gölüyle tarihiyle, sarsılsa da hep ayağa kalkan azmiyle, Van hoşgeldin
Binbir rengin yuvası, güzellikler ovası, Yalova hoşgeldin
Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam, Bozok diyarı, Yozgat hoşgeldin
Karakaşları ferman yazdıran emek şehri, Zonguldak hoşgeldin
Eveeeet, son harfe geldik…
Size bir çağrıda bulunmak istiyorum, yastık altındaki altınları, dövizleri çıkarın, getirin!