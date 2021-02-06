Süleyman Demirel şehit oldu.

Adıyla soyadıyla, üçüncü şehit oluşu bu.

İlk Süleyman Demirel, 1992 yılında Bitlis'te şehit olmuştu.

İkinci Süleyman Demirel, 1995 yılında Bingöl'de şehit olmuştu.

En son Süleyman Demirel, önceki gün Suriye'de şehit oldu.

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Şehit Bülent Ecevit var mı?

Var.

1995'te Siirt'te şehit oldu.

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Şehit Adnan Menderes var mı peki?

O da var.

1991'de Tunceli'de rahmetli oldu.

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Şehit Mesut Yılmaz var.

2007'de Şırnak'ta hayatını kaybetti.

Şehit Yıldırım Akbulut var.

2012'de Tunceli'de son nefesini verdi.

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Asrın liderimizin adaşı?

İki defa şehit.

İlk Recep Erdoğan, 1992'de Hakkari'de şehit olmuştu.

İkinci Recep Erdoğan, 1995'te Batman'da şehit oldu.

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Devleti yönetenlerin adını soyadını taşımakla gurur duyan evlatlarımız, devleti yönetenlerin aldığı kararlar nedeniyle şehit düşmeye devam ediyor.

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Buraya kadar okuduklarınız ilginizi çektiyse, sadede gelebiliriz.

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Karıncayı bile incitmeyen insanlara terörist damgası yapıştırarak, bangır bangır manşet yapanlar… Gerçekten teröristle mücadele ederken şehit olan evlatlarımızı niye artık haber yapmıyor?

Niye arka sayfalarda tek sütuna gizliyorlar?

Niye ana haber bültenlerinde üç saniyeyle geçiştiriyorlar?

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Peşpeşe şehitler geliyor, Afrin'den İdlib'ten El Bab'tan…

Süleyman Demirel mesela, kaçıncı şehidimiz oldu El Bab'ta?

Niye artık oralarla alakalı yayın yapılmıyor sayın medyamızda?

Niye kamufle ediliyor?

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Habire Boğaziçi diyeceksiniz…

Suriye'den hiç bahsetmeyeceksiniz öyle mi?

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Terörle mücadele şehitlerini gargaraya getireceksiniz…

Lgbti'yi terörist ilan ederek, gey'lerle mücadele ederek, terörle mücadele kahramanı olacaksınız öyle mi?