AB, Putin’in sevgilisine yaptırım uygulamak için harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletme kararı aldığı iddia edildi. Bloomberg'in yayınladığı belgelerde, Putin'in sevgilisi ve 4 çocuğunun annesi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva ve Rus Ortodoks kilisesinin başı Patrik Kirill'in de adı geçiyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi sinyali geldi.

Avrupa ülkelerinin bir yandan Ukrayna’ya silah yardımı devam ederken bir yandan da Rusya’ya uygulanacak 6’ıncı yaptırım paketi üzerinde çalıştıkları bildirildi.

ABD merkezli Bloomberg’in yayınladığı belgelere göre, Avrupa Birliği, uzun süredir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kız arkadaşı olduğu söylenen Alina Kabaeva ve Rus Ortodoks kilisesinin başı Patrik Kirill’e yaptırım uygulamayı planlıyor.

12 İSİM DAHA YER ALIYOR

Bloomberg’e konuşan iki kaynak, eski bir olimpik jimnastikçi olan Kabaeva’ya yaptırımların yolda olduğunu söyledi. Kabaeva ve Kirill, üye ülkeler tarafından tartışılan yaptırımlar devreye girerse, AB’nin seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasıyla karşılaşacak. Listede ayrıca, Putin’e yakınlığıyla bilinen 12 ismin daha yer aldığı açıklandı.

Bloomberg’e göre belge, Kabaeva’yı “Başkan Vladimir Putin ile yakından ilişkili” olarak tanımladı.

Uzun süredir Putin'in Olimpiyat madalyalı jimnastikçi sevgilisi olduğu söylenen Alina Kabaeva'nın da yaptırımlardan etkileneceği açıklandı. Putin, yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva ile 2001 yılında jimnastikçi 18 yaşındayken tanışmıştı. İkilinin uzun yıllardır birliktelik yaşadığı öne sürülürken, Kabaeva Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

ALYANS TAKTIĞINA DAİR İDDİALAR VAR

Putin ve Kabaeva’nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.

Kaynaklara göre yaptırım taslağında adı geçen bir diğer isim ise Ukrayna’daki savaşı kutsadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Rus Ortodoks kilisesinin başı Patrik Kirill.

Daha önce de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ‘Putin'in bankacısı' olarak bilinen Yuri Kovalchuck da dahil olmak üzere Rus seçkinleri ve aile üyelerine ‘tam blokaj yaptırımları' ilan edilmişti.

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