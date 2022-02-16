AB, Rusya’ya yaptırım hazırlığında

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya’nın enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesine karşı oldukça hazırız” diyerek yaptırım uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Batı’nın Ukrayna konusundaki histerisi bizi şaşkınlığa uğratıyor” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Rusya'ya yaptırım hazırlığında olduğunu belirterek, Rusya'nın enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesine karşı da hazır olduklarını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) konuşan von der Leyen, “Ukrayna kendi geleceği hakkında kendi seçimlerini yapıyor. Ancak Kremlin bundan hoşlanmıyor. Bu yüzden savaşla tehdit ediyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız” dedi.

Rusya'ya ağır yaptırımlar hazırladıklarını belirten von der Leyen, “Kremlin, Ukrayna’ya karşı şiddeti seçerse, tepkimiz güçlü ve birleşik olacaktır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, güçlü ve kapsamlı bir potansiyel yaptırım paketi hazırlamak için tüm üye devletlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır” diye konuştu.

‘YAPTIRIMLARIMIZ RUSYA’YI ÇOK SERT ETKİLEYEBİLİR’

Rusya'ya teknoloji yaptırımları uygulanabileceğini söyleyen Von der Leyen, “Rusya’nın stratejik çıkarı, tek taraflı ekonomisini çeşitlendirmek ve mevcut açıklarını kapatmaktır. Ancak bunun için küresel liderliğe sahip olduğumuz teknolojilere ihtiyaçları var. Rusya’nın yüksek teknoloji bileşenleri neredeyse tamamen bize bağımlı. Dolayısıyla yaptırımlarımız çok sert etkileyebilir ve Kremlin de bunu biliyor” dedi.

AB'nin yaşayabileceği enerji sorununa ilişkin de açıklamalarda bulunan von der Leyen, “Rus liderliğinin enerji sorununu silah olarak kullanmaya karar vermesi durumunda oldukça hazırız. Avrupa Birliği’ne sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır olan bazı ülkelerle haftalardır görüşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

LAVROV: BATI’NIN HİSTERİSİ BİZİ ŞAŞIRTIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, “Batı'nın Ukrayna’yla ilgili histerisi bizi şaşkınlığa uğratıyor” dedi.

Lavrov, Ukrayna krizi nedeniyle İngiltere’nin Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulama kararına tepki göstererek “Rusya karşıtı politikalar büyük popülerlik kazandırıyor. Londra’nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolü oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Diğer Batılı ülkelerin daha sorumlu oyuncular olduğunu ve yeni bir yaptırım dalgasını kışkırtma girişimini çözeceklerini umuyorum. Her halükarda Rus hükümeti ve parlamentomuz Batı’nın yapmaya çalıştıklarına kayıtsız kalmayacaktır” diye konuştu.

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