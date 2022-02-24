ABD bölgeye F-35 ve asker gönderiyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, bölgede çatışmalar şiddetlendi. ABD, bölgeye destek kuvvet göndereceklerini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte ABD ve Avrupa’dan sesler yükselirken, ABD güçlerinin bölgede varlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Litvanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin F-35 savaş uçaklarının Estonya ve Litvanya’ya sevk edildiğini duyurdu. Litvanya’dan yapılan açıklamada ABD’nin bölgeye 500 asker daha gönderdiği de belirtildi.

‘SALDIRILAR KİEV’DE YOĞUNLAŞACAK’

Öte yandan Reuters’a konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin ‘Rusya’nın büyük ölçekli istila planının ilk aşaması’ olduğunu söyledi. Rusya’nın Belarus’tan başlayarak Kiev’e uzanan büyük bir işgal planı olduğunu belirtirken, saldırıların Kiev üzerinde yoğunlaşabileceği uyarısında bulundu.

Yetkili açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’ya yakın bir bölgede beklediği ve müttefiklerine ‘güvence’ vermeye devam ettiğini vurguladı.

ABD tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın kendini savunması için neler yapmamız gerektiğini değerlendireceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 ülkeleriyle de Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları ele almak üzere görüşeceği açıklandı. Biden, daha önce yaptığı yazılı açıklamada ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyona birlikte ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söylemişti.

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