ABD medyası savaş için tarih vermişti! Zelenskiy resmi tatil ilan etti

ABD medyası 16 Şubat tarihini işaret ederek Rusya-Ukrayna savaşının çıkabileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi. Zelenskiy 16 şubatta resmi tatil ilan ettiklerini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi.

Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, “Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat’ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz” dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, “Ukrayna’da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok” dedi.

RESMİ TATİL İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise 16 Şubat’la ilgili “Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy ülkeden kaçanlara 24 saat süre verdi