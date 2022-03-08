ABD, Yunanistan dahil Avrupa’ya asker gönderiyor

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD'nin Avrupa ülkelerine asker ve mühimmat sevkiyatının sürdüğünü belirtti. Yetkili, Yunanistan dahil Avrupa ülkelerine 500 ABD askerinin daha gönderildiğini açıklarken, bölgedeki ABD askeri sayısının 100 bine çıktığı vurgulandı.

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ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi Pazartesi günü Reuters’a yaptığı açıklamada, Pentagon’un hafta sonu Avrupa’ya 500 asker daha göndereceğini ve bununla birlikte bölgedeki toplam Amerikan kuvveti sayısını yaklaşık 100 bine çıkacağını söyledi.

Reuters, ek birliklerin, bölgedeki ABD askerlerini desteklemek için gönderildiğini açıkladı. Reuters’a konuşan yetkili, “Hafta sonu boyunca gördüğümüz bir olayla bağlantısı yok.” dedi.

Gönderilen 500 ABD askerinin yanı sıra, ek yakıt ikmal uçaklarının da gönderileceği açıklandı.

Yetkili, mühimmat ve askerlerin Yunanistan’a da ulaşacağını yazdı.

Yetkili, Ukrayna üzerindeki hava sahası hala tartışmalı olsa da, Putin’in Ukrayna yakınlarındaki savaş uçaklarının ve helikopterlerinin “büyük çoğunluğunun” uçmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkili, “Kendisinin Rusya’nın başka yerlerinden ek hava kuvvetleri kapasitesi getirmek zorunda hissettiğine dair hiçbir belirti görmedik” diye ekledi.

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