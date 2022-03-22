ABD’de alarm! Omicron’un alt varyantı baskın hale geliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Omicron’un alt varyantı BA.2, 19 Mart’la biten haftada ABD’deki tüm Covid vakalarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

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Uzmanlar, Omicron'un alt varyantının dolaşımının artmasının ABD'de önlemlerin hafifletilmesiyle bir araya geldiğinde yeni bir dalgaya neden olabileceğinden endişe ediyor.

19 Mart'a gelindiğinde, ABD’nin yedi günlük ortalama Covid-19 vaka sayıları bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 18 düşüşle 27 bin 747 oldu.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, ABD'nin bir numaralı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, Pazar günü ülkenin Avrupa ve İngiltere'deki gibi yeni bir dalga yaşamasının mümkün olduğunu söyledi.

Fauci, yeni varyant BA.2'nin artmasının, önlemlerin hafifletilmesinin ve aşılar ya da hastalığın atlatılmasıyla kazanılan bağışıklığın azalmasının yeni bir dalgaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

BA.2, Omicron'un BA.1 varyantından daha bulaşıcı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre iki alt varyant arasında hastalığın seviyesinde farklılık görülmüyor.

Öte yandan COVID-19 vakalarındaki artışların etkili bir erken göstergesinin atık su örneklerinin test edilmesi olduğu belirtiliyor. Atık suların test edilmesi, bazen yeni enfeksiyon dalgalarını insanlardan alınan verilerden günler hatta haftalar öncesinde tespit edebiliyor.

ATIK SUDA VİRÜSE RASTLANMADI

Atık su analiz firması Biobot Analytics, 2020’nin Mart ayından bu ayana ABD kanalizasyonlarını virüs için test ediyor ve şu anda yaklaşık 40 eyalette 200’den kanalizyon sistemini takip ediyor.

Biobot Analytics İcra Kurulu Başkanı Mariana Matus, atık su verilerinde henüz yeni bir virüs dalgasına işaret edecek bulgular olmadığını söyledi.

Matus, Aralık ayındaki ilk Omicron dalgası sırasında atık sudaki virüs miktarının şimdiye kıyasla yaklaşık 100 kat daha hızlı yükselmiş olduğunu kaydetti.

BA.2, 19 Mart’la sona eren haftada enfeksiyonların yüzde 35’ine neden oldu. 12 Mart haftasında ise bu oran yüzde 22,3'tü.

CDC'nin geçen hafta açıkladığı kılavuza göre ABD genelinde bulaşıcılık oranı düşük seyrediyor. Hastaneye yatış oranlarının da incelendiği kılavuz, çoğu Amerikalı'ya artık maske takmalarına gerek olmadığı tavsiyesinde bulunuyordu.

Omicron'un BA.1.1 ve BA.1.1.529 olarak bilinen diğer alt varyantları Aralık ayından bu yana dolaşımda. Bunlardan ilki dolaşımdaki varyantların yüzde 57,3'ünü, ikincisi ise yüzde 7,9'unu oluşturuyor.

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