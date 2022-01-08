ABD’de ‘Büyük İstifa’ dalgasının 3 nedeni

ABD’de son aylarda yükselen ve “Büyük İstifa” olarak nitelendirilen işten ayrılma dalgası tartışmalara yol açıyor. Pandemi sürecinde milyonlarca kişi işten ayrılırken, ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh istifaların başlıca üç nedenini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, son aylarda ülkeyi saran istifa dalgasının üç nedenini açıkladı.

ABD'de “Büyük İstifa” olarak nitelendirilen dalgada son aylarda istifa edenlerin sayısı rekor kırdı.

Ülkede kendi isteğiyle işten ayrılanların sayısı, kasımda 4,5 milyona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aralıkta işgücüne katılanların sayısı ise beklentilerin çok gerisinde kalarak 199 bin oldu.

Pandemi sürecinde hızla büyüyen istifa dalgası, ABD'de tartışmaları beraberinde getiriyor. Özellikle ücretlerin düşük olduğu hizmet ve konaklama sektörlerinde birçok kişinin işten ayrılması dikkat çekiyor.

ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, Çalışma İstatistikleri Ofisi'nin son verilerini Business Insider sitesine değerlendirdi.

Bakan Walsh, istifa dalgasının ve işgücüne katılımın düşük kalmasının üç nedenini şöyle sıraladı:



1. İnsanlar daha iyi çalışma koşulları istiyor

Walsh, “Bence birçok kişi daha iyi ücretlere ve olanaklara sahip yeni işler aramak için işten ayrılıyor” dedi. Bakan, bu nedenle işgücünün gelişimine ve eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifade eti.

İş arama sitesi Indeed'in geçen ay yaptığı bir ankete göre, son dönemde istifa eden 1000 kişiden yüzde 92'si “Pandemiyle beraber, hayatın sevmedikleri bir işi yapmak için çok kısa olduğunu hissettiklerini” söyledi.

2. Covid-19 endişesi istifa ettiriyor

ABD Çalışma Bakanı'na göre, birçok kişi pandemi nedeniyle endişeli ve özellikle Omicron varyantının vaka sayılarını hızla artırdığı bir dönemde birçok alandaki istihdam eksikliğinin başlıca nedenlerinden biri de bu.

Temasın yüksek olduğu eğlence, konaklama ve kafe-restoran sektörlerinde, Omicron'un ortaya çıktığı kasım ayı öncesinde de istifa edenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

3. Çocuk bakımı zorlaştı

Walsh, “Çocuk bakımı bu ülkede önemli bir sorun ve şu anda birçok yönden çok fazla desteklenmiyor” dedi.

Şubat 2020'den bu yana çocuk bakımı sektöründe 100 bin kişinin işten ayrıldığına dikkat çeken Walsh, birçok ailenin çocuklarının bakımını üstlenmek zorunda kaldığını belirtti.

Sektördeki birçok kişi, yine düşük ücretler ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle işten ayrılmayı tercih ediyor.

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