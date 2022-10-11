ABD’de Ermeni ve Yunan gruplar, Mehmet Öz’e karşı birleşti

ABD'de kritik ara seçimler yaklaşırken, siyasete atılarak Pennyslvania eyaletinden Cumhuriyetçilerin senatör adayı olan medyatik doktor Mehmet Öz’e karşı Ermeni ve Yunan lobisi birleşti. Pennsylvania’daki Ermeni ve Yunan gruplar, Dr. Öz’e karşı yarın bir yürüyüş düzenleyecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Pennyslvania eyaletinden Cumhuriyetçilerin senatör adayı olarak yarışacak ve eski Başkan Donald Trump’ın da bizzat desteklediği Dr. Mehmet Öz'ün Türkiye bağlantısı tartışma yaratmaya devam ediyor.

Mehmet Öz'ün Türk vatandaşlığı Cumhuriyetçi Parti içerisinde krize neden olmuş, partiden bazı isimler Öz'ün Türk vatandaşlığından ayrılmasını istemişti. Öz de seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye kökenli olması dışında sözde Ermeni soykırımı konusunda açıklama yapmaması nedeniyle de Dr. Öz'e baskılar seçim yaklaştıkça artıyor.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEKLER

Pennsylvania'daki Ermeni ve Yunan gruplar, Dr. Öz'ün Ermeni soykırımı iddialarını tanımamasını protesto etmek üzere yürüyüş düzenleme kararı aldı. ABD'de “Amerikalı Haham” olarak tanınan Shmuley Boteach tarafından organize edilen ve yarın düzenlenmesi planlanan yürüyüşe Ermeni ve Yunan gruplar da destek verdi.

Protesto gösterisinin yarın Mehmet Öz'ün seçim kampanya merkezi önünde düzenleneceği duyuruldu. Katılımcı gruplar arasında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ve Hellenik Amerikan Liderlik Konseyi de yer alacak.

Eyaletteki Ermeni ve Yunan lobisi, Mehmet Öz'ün “sözde Ermeni soykırımıyla ve Osmanlı döneminde Yunanlara uygulanan baskılarla” ilgili sessizliğini protesto edeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Mehmet Öz'ün Türk hükümetiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Ermeni soykırımı iddialarına karşı faaliyet yürüten ABD'deki Türk gruplarla ilişkilerine de değinildi.

Pennsylvania'daki Ermeni ve Yunan gruplar, daha önce de Mehmet Öz'ün senato adaylığına karşı gösteriler düzenlemişti.

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