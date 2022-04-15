ABD’de korkunç olay: Dondurucuda 180’e yakın hayvan bulundu

ABD’nin Arizona eyaletinde ölü hayvanların dondurucuda saklandığı ihbarı üzerine adrese giden polis, Michael Patrick Turland (43) adlı bir kişinin dondurucusunda 180’e yakın köpek, tavşan ve kuş türü buldu. Turland bazı hayvanları canlı canlı dondurduğunu itiraf etti.

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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Mohave ilçesinde meydana geldi. Polisi arayan bir kadın, Michael Patrick Turland (43) adlı kişiye üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti.

3 Nisan günü Turland'ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

‘CANLI OLARAK DONDURULMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR’

Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti. Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi.

Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti. Polis, Turland'ın gözaltında tutulduğunu ve ‘hayvanlara eziyet' suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti.

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