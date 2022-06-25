ABD’deki kürtaj kararına tepkiler büyüyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 50 yıldır yürürlükte olan kürtaj hakkı kararıyla ilgili aldığı karar ülkede büyük tepki çekti. Ünlü isimler karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede 50 yıldır yürürlükte olan kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli “Roe v. Wade” kararını bozması büyük tepki çekti.

Dün ABD mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir. Roe v. Wade reddedildi. Kürtaj hakkını düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilere iade edildi” ifadeleri kullanıldı.

Alınan yeni kararla birlikte ülkedeki eyaletler kürtajı kısıtlama, yasaklama ve suç sayma hakkına sahip oldu.

Yeni karar kamuoyunda da büyük tepki çekti. İlk olarak ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararının, “ABD’deki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar” olduğunu söyledi. Biden yaptığı konuşmada, “Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün” dedi.

19’UNCU YÜZYIL GÖNDERMESİ

Dünyaca ünlü yıldızlar da sosyal medya üzerinden karara itiraz etti. Ünlü yazar Stephan King kararın ardından “19. yüzyılın ürettiği en iyi Yüksek Mahkeme.” yazdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama da duruma isyan ederken, Twitter hesabından uzun bir metin yayınladı. ABD’li şarkıcı Taylor Swift de Obama’nın yayınladığı metni paylaşarak “Kadınların kendi bedenleri üzerinde hak sahibi olabilmesi için yıllardır süren mücadelenin ardından bugün böyle bir karar alındı” diye yazdı.

Sex and The City’nin Miranda’sı Cynthia Nixon da karara tepki gösteren isimler arasındaydı. Nixon kararın LGBTİ haftasına denk getirilmesine dikkat çekerken ‘hepimiz birlikteyiz’ mesajı verdi.

‘AKIL ALMAZ BİR DURUM’

ABD’li şarkıcı Mariah Carey de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “11 yaşındaki kızıma neden kadın haklarının gözümüzün önünde parçalandığı bir dünyada yaşadığımızı anlatmaya çalışmak gerçekten akıl almaz” dedi.

ABD’li şarkıcı Cyndi Lauper de karara isyan eden isimlerden biriydi. Lauper, “Bugün çok zor bir gün. Ama daha işimiz bitmedi. Bu ülkede sivil haklarımız için mücadelemiz sürecek. Sadece bazıları için değil, herkes için eşitlik. Şu anda birlik olmamız en çok ihtiyacımız olan şey.” yazdı.

ABD’li aktör Elizabeth Banks de Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülkede yaşamak bazen hücreyi parçalamaktan daha zor olabiliyor.” dedi.

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