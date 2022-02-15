ABD’den savaşı körükleyecek hamle: Rusya’nın açıklamasını kabul etmediler

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasını engellemek için başta Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Türkiye olmak üzere yoğun bir görüşme trafiği devam ederken, Washington'dan gelen bir açıklama, Moskova'nın "diplomasiye açığız" mesajını ortadan kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim son haftalarda iyice tırmandı… Rusya, Belarus ile birlikte Ukrayna sınırına asker yığarak hem karadan hem de denizden askeri tatbikata başlarken, başta Almanya, ABD, Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler de yoğun bir görüşme trafiği başlattı.

Bölgede bir savaşın çıkmasını engellemek için zamanla yarış devam ederken ABD istihbaratının medya kuruluşlarına sızan “16 Şubat’ta Rusya, Ukrayna’ya saldıracak” iddiasına kısa bir süre kala savaşı körükleyecek bir açıklama Washington yönetiminden geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un dün yaptığı açıklamada bu gerilimin barışçıl yollarla çözülebileceğinin sinyalini vermesi ve Batı ile müzakerelerin devam edebileceğini söylemesinin ardından ABD’den çok sert bir yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Lavrov’un sözlerini not aldık. Fakat notlarımız arasında herhangi bir gerilimin azaldığına dair bir ibare yok. Biz henüz gerilimin azaldığına yönelik gerçek bir işaret görmedik” dedi. Price, Lavrov’un sözlerinin Rus askerlerinin sınırdaki hareketleriyle çeliştiğini de vurgularken, “Rusya’nın diplomatik yolu, savaş yerine tercih edip etmeyeceği belli değil” yorumunu yaptı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby de son 48 saatte Rus askerlerinin sınıra yığılmaları ile ilgili olarak da, “Hiç haber vermeden hareket edebilirler. Saldırı seçeneğine hazır olmak için bütün hamlelerini yapıyor. Lavrov’un açıklamaları, Putin’in diplomasi için halen oksijen olduğunu düşündüğünü gösteriyor. ABD Rusya’nın bu hamlesinden memnuniyet duyar” dedi.

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