ABD’den solcu hükümetleri zirveye davet etmeme kararı

Joe Biden yönetimi, Küba, Venezuela ve Nikaragua hükümetlerinin bu hafta Los Angeles'ta düzenlenecek Amerika zirvesine katılmamasına karar verdi. Karar nedeniyle bölgedeki bazı ülkeler zirveyi boykot edebilir.

Sozcu.com.tr

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ABD, Latin Amerika'da solcu yönetimlerin iktidarda bulunduğu üç ülkeyi bu hafta düzenlenecek Amerikalar Zirvesi’ne davet etmeme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre Joe Biden yönetimi, Küba, Venezuela ve Nikaragua hükümetlerinin zirveye katılmamasına karar verdi. Kararın, üç ülkedeki “demokrasi eksikliği ve insan hakları ihlalleri” gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı üç ülkeyi zirveye davet etmeme sinyali vermesi, geçen hafta bölgede gerilime yol açmıştı. Meksika'nın solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Los Angeles'ta düzenlenecek zirveye tüm bölge liderlerinin davet edilmemesi halinde toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı. Bölgedeki bazı liderlerin de, son karar nedeniyle zirveye katılmayacağı belirtiliyor.

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