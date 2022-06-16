ABD’den Ukraynaya 1,2 milyar dolar yardım

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 1,2 milyar dolarlık insani ve güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

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Biden, açıklamasında, Bu sabah, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı acımasız ve devam eden savaşını görüşmek üzere Başkan Zelenskiy ile konuştum. Ukrayna’nın yanında olma taahhüdümüzü yeniden teyit ettim ve ABD’nin 1,2 milyar doların üzerinde ek güvenlik ve insani yardım sağlayacağını paylaştım dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Askeri destek, 18 155 milimetre obüs, 36 bin mermi 155 milimetre mühimmat, 18 taktik araç, Çok Namlulu Roket Sistemi için ek mühimmat, 4 ek taktik araç ve yedek parça ve diğer teçhizatı içeriyor denildi.

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