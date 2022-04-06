AB’den seçim zaferi kazanan Orban’a yaptırım hamlesi

AB, Macaristan'daki Orban yönetimine karşı 'hukuk devleti kurallarının ihlali' nedeniyle yaptırım işlemlerine başlandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın seçim zaferinin yankıları daha dinmeden Avrupa Birliği (AB) beklenen adımı attı.

BBC Türkçe’den Tarık Demirkan’ın haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü Macaristan’a karşı hukuk devleti kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle yaptırım işlemlerine başlandığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Ursula von der Leyen bir soru üzerine, AB’nin Macaristan ile pek çok konuda ihtilafları bulunduğunu ama en önemli konunun da ülkedeki yolsuzluk iddiaları olduğunu söyledi.

Macaristan’a verilen AB yardımlarının ödenmesi, hukuk devleti ihlalleri iddiaları üzerinde geçen yıl durdurulmuştu.

Von der Leyen, sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn’ın Macar hükümeti yetkilileri ile resmen görüştüğünü ve komisyonun işlemlerinin başlatıldığına dair belgeleri de Budapeşte’ye gönderdiğini söyledi. Von der Leyen’in bu açıklaması üzerine Macar ulusal para birimi forint yüzde 5 değer kaybetti.

ORBAN, AB’YE MEYDAN OKUMUŞTU

Bu gelişme akla iki gün önce Macaristan’da seçimleri kazanan Başbakan Viktor Orban’ın, seçim zaferini kutlarken yaptığı konuşmada sözlerine Brüksel’e meydan okuyan şu cümlelerle başlamasını getirdi: “Öyle bir zafer kazandık ki, değil Brüksel’den, Ay’dan bile görülür”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 12 yıllık iktidarı süresince pek çok kez Avrupa Birliği’ni karşısına almaktan çekinmemişti. Budapeşte ve Brüksel arasında yaşanan atışmalar, elbette her iki taraf açısından da farklı açılardan değerlendiriliyordu.

AB, Macaristan’da Orban iktidarı dönemine ait uygulamaları çoğu kez kaygıyla izliyor ve bunların bir kısmının AB’nin temel mevzuatıyla çelişkiler oluşturduğunu, AB’nin temelini teşkil eden sözleşmedeki hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiği kaygıları yarattığını söylüyordu.

SORUŞTURMA TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Avrupa Birliği özellikle AB fonlarının Macar hükümeti tarafından şaibeli bir şekilde dağıtıldığı iddiaları üzerinde duruyordu. Bu konuda hazırlanan bazı raporlar (OLAF raporu), bu iddiaları doğruluyordu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) 2022 araştırmasına göre Macaristan AB içinde yolsuzlukların en fazla olduğu ikinci ülkeydi. Avrupa Birliği iddiaların daha iyi bir şekilde soruşturulabilmesini öneriyordu. Bunun yolu ise Macaristan’ın AB tarafından kurulan ve ülkeler bazında soruşturma yetkilerine de sahip olan Avrupa Savcılığı’nı kabul etmesi ve bu kuruma Macaristan topraklarında da soruşturma izni vermesiydi. Macaristan hükümeti ise bu talebi reddetti.

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