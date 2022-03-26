ABD’li emekli komutan: Putin, Ukrayna’daki işgali bitirmek zorunda kalacak

Bir dönem ABD'nin Rusya'daki savunma ataşesi olarak görev yapan ABD’li emekli komutan Kevin Ryan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna'daki işgalin ilk ayında başlıca askeri hedeflerine ulaşamadığını ve birkaç hafta içinde savaşı bitirmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını ele geçirmesinin imkansız olduğunu kaydeden Ryan, “Rus yönetimi Ukrayna ordusunun kapasitesini hafife aldı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali ikinci aya girerken Rus ordusunun savaşta beklediği başarıyı sağlayamadığı yönünde değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Emekli ABD'li komutan Kevin Ryan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Ukrayna işgalini bitirmek zorunda kalacağını söyledi. ABD haber sitesi Business Insider'a konuşan Ryan, Putin'in işgalin ilk bir ayında başlıca askeri hedeflerine ulaşamadığını, başkent Kiev'i ve diğer büyük kentleri ele geçiremediğini, Rus ekonomisinin Batı'nın yaptırımları nedeniyle çöktüğünü anlattı.

“PUTİN’İN BAŞKA ŞANSI YOK”

Daha önce Rusya'da ABD'nin savunma ataşesi olarak görev yapan Ryan, “Putin er ya da geç Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek ve bu muhtemelen birkaç hafta içinde olacak. Bunu yapmak istemiyor ama başka şansı yok” dedi. Emekli komutan, Rus ordusunun Ukrayna'da kapasitesini tamamen kullandığını, neredeyse tüm askerlerin Ukrayna'ya gönderildiğini ama Moskova'nın savaşta başarı sağlayamadığını savundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmesinin imkansız olduğunu kaydeden Ryan, “Rus yönetimi Ukrayna ordusunun kapasitesini hafife aldı” dedi. Rus ordusunun saldırılarının şiddetlenmesini beklediğini kaydeden Ryan, “Yine de Putin ordusuyla stratejik açıdan daha fazlasını yapamaz” diye konuştu. Eski ABD'li komutan, Putin'in işgali sona erdirse bile Ukrayna'dan istediği tavizleri almadan tüm güçlerini ülkeden geri çekmeyeceğini de vurguladı.

Batılı birçok askeri yetkili, daha önce de Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan askeri operasyonda ağır kayıplar verdiğini ve birçok yerde Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü belirtmişti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne göre Ukrayna ordusu son dönemde Rus birliklerini savunma konumuna geçmeye zorladı.

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