ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Putin’in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat tarihinde başlayan Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'i ziyaret etmişti, yarın da Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programını iptal ederek yurda dönme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın programını iptal etme gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacaktır.

* Bu gerekçe ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir.

* Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecektir.

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